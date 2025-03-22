Bagaimana Cara Mengajukan KJP Plus Online? Simak di Sini Langkah-langkahnya

JAKARTA - Bagaimana cara mengajukan KJP plus online? Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus merupakan program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan memberikan bantuan pendidikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu.

Program ini dirancang untuk memastikan setiap anak di Jakarta mendapatkan akses pendidikan yang layak tanpa terbebani oleh masalah biaya. Dengan adanya KJP Plus, diharapkan angka putus sekolah dapat diminimalisir dan kualitas pendidikan di Jakarta semakin meningkat.

1. Langkah-langkah Pengajuan KJP Plus Secara Online

Bagi yang ingin mengajukan KJP Plus secara online, berikut adalah panduan lengkap yang dapat diikuti:

Akses Situs Resmi KJP Plus

Kunjungi situs resmi KJP Plus di https://kjp.jakarta.go.id/. Pastikan memiliki koneksi internet yang stabil untuk menghindari kendala saat proses pendaftaran.

Pilih Menu "Daftar Online"

Pada halaman utama situs, cari dan klik tombol "Daftar Online". Tombol ini akan mengarahkan Anda ke formulir pendaftaran yang harus diisi dengan data diri dan informasi lainnya.