HOME EDUKASI SEKOLAH

KJP Tahap I 2025 Sudah Cair ke 43.502 Siswa

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |21:35 WIB
KJP Tahap I 2025 Sudah Cair ke 43.502 Siswa
KJP Tahap I 2025 Sudah Cair ke 43.502 Siswa. (Foto: okezone.com/Ist)
JAKARTA - Bank DKI mencairkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) tahap 1 tahun 2025 kepada penerima baru sebanyak 43.502 siswa. Penyaluran KJP dilakukan mulai hari ini hingga 21 April 2025. 

Direktur Utama Bank DKI Agus H Widodo mengatakan, penyaluran ini merupakan bagian dari pendistribusian 126.000 penerima baru KJP Plus serta kelanjutan dari program penyaluran KJP Plus Tahap I 2025 kepada 707.622 siswa. 

“Bank DKI terus mengoptimalkan peran sebagai bank pembangunan daerah dengan memastikan proses penyaluran KJP dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan transparan,” kata dia dalam keterangannya, Jumat (18/4/2025).

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi mengimbau seluruh penerima manfaat KJP agar senantiasa berhati-hati dan waspada dalam melakukan transaksi keuangan, terutama tidak memberikan PIN dan informasi pribadi kepada orang lain yang mengatasnamakan Bank DKI.

Selain itu, dia juga menuturkan bagi penerima yang telah menerima dana pada tahun sebelumnya namun tidak mendapatkannya di tahun ini, dapat melakukan pemeriksaan status penerimaan KJP melalui situs https://edujakarta.id/cek_bansos_disdik/#form atau mengajukan pengaduan ke Kantor P4OP Dinas Pendidikan atau Suku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang tersebar pada 44 wilayah Kecamatan di DKI Jakarta.

“Kemudahan Penggunaan KJP Dalam mendukung kenyamanan dan kemudahan transaksi bagi para penerima manfaat, Bank DKI menyediakan kemudahan penggunaan dana KJP melalui berbagai merchant yang telah bekerja sama dan dilengkapi dengan mesin Electronic Data Capture (EDC) Bank DKI,” ujar dia.

 

