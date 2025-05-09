KJP Bulan Mei 2025 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dengan Cara Ceknya

KJP bulan Mei 2025, kapan cair? Ini jadwal lengkap dan cara ceknya. (Foto: okezone.com/ist)

JAKARTA — KJP bulan Mei 2025, kapan cair? Ini jadwal lengkap dan cara ceknya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan telah mengumumkan bahwa pencairan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap I Tahun 2025 untuk bulan Maret akan dimulai pada tanggal 5 Mei 2025 dan berlangsung secara bertahap hingga 10 Mei 2025.

- Jadwal Pencairan KJP Plus Mei 2025

- Tanggal mulai pencairan: 5 Mei 2025

- Tanggal akhir pencairan: 10 Mei 2025

Metode pencairan: Dana akan ditransfer langsung ke rekening Bank DKI masing-masing penerima.

Pencairan ini mencakup alokasi dana untuk bulan Maret 2025 dan dilakukan secara bertahap untuk memastikan kelancaran proses.

Besaran Dana KJP Plus per Jenjang Pendidikan

- SD/SDLB/MI: Rp250.000

- SMP/SMPLB/MTs: Rp300.000

- SMA/SMALB/MA: Rp420.000

- SMK: Rp450.000

Besaran dana ini disesuaikan dengan jenjang pendidikan masing-masing siswa dan bertujuan untuk mendukung kebutuhan pendidikan mereka.

Cara Cek Status Pencairan KJP Plus

Untuk memastikan apakah dana KJP Plus sudah masuk ke rekening, penerima dapat melakukan pengecekan melalui: