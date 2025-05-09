Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

KJP Bulan Mei 2025 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dengan Cara Ceknya

Ameiliani Putri , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |17:23 WIB
KJP Bulan Mei 2025 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dengan Cara Ceknya
KJP bulan Mei 2025, kapan cair? Ini jadwal lengkap dan cara ceknya. (Foto: okezone.com/ist)
A
A
A

JAKARTA — KJP bulan Mei 2025, kapan cair? Ini jadwal lengkap dan cara ceknya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan telah mengumumkan bahwa pencairan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap I Tahun 2025 untuk bulan Maret akan dimulai pada tanggal 5 Mei 2025 dan berlangsung secara bertahap hingga 10 Mei 2025.

- Jadwal Pencairan KJP Plus Mei 2025

- Tanggal mulai pencairan: 5 Mei 2025

- Tanggal akhir pencairan: 10 Mei 2025

Metode pencairan: Dana akan ditransfer langsung ke rekening Bank DKI masing-masing penerima.

Pencairan ini mencakup alokasi dana untuk bulan Maret 2025 dan dilakukan secara bertahap untuk memastikan kelancaran proses.

Besaran Dana KJP Plus per Jenjang Pendidikan

- SD/SDLB/MI: Rp250.000

- SMP/SMPLB/MTs: Rp300.000

- SMA/SMALB/MA: Rp420.000

- SMK: Rp450.000

Besaran dana ini disesuaikan dengan jenjang pendidikan masing-masing siswa dan bertujuan untuk mendukung kebutuhan pendidikan mereka.

Cara Cek Status Pencairan KJP Plus

Untuk memastikan apakah dana KJP Plus sudah masuk ke rekening, penerima dapat melakukan pengecekan melalui:

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/624/3181887//kjp-vabM_large.jpg
KJP Plus November 2025 Kapan Cair? Ini Jadwal dan Cara Ceknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/624/3174869//sekolah-ga9B_large.jpg
 Tanggal Berapa KJP Oktober 2025 Cair? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/624/3171713//bantuan-uDPO_large.jpg
Cara Cairkan dan Besaran Bantuan Dana KJMU Semester Ganjil 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/338/3167113//kadisdik_dki-1J2j_large.jpg
Kadisdik DKI: KJP Plus dan KJMU Dicabut jika Penerima Lakukan Pidana Saat Unjuk Rasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/624/3161549//kjp-bVcF_large.jpeg
Kapan Bantuan KJP Agustus 2025 Cair ke Rekening? Simak Jadwal dan Cara Cek Penerimanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/624/3159209//sekolah-8y3b_large.jpg
Begini Cara Pengajuan KJP Plus 2025 untuk Siswa Jakarta
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement