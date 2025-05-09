JAKARTA — KJP bulan Mei 2025, kapan cair? Ini jadwal lengkap dan cara ceknya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan telah mengumumkan bahwa pencairan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap I Tahun 2025 untuk bulan Maret akan dimulai pada tanggal 5 Mei 2025 dan berlangsung secara bertahap hingga 10 Mei 2025.
- Jadwal Pencairan KJP Plus Mei 2025
- Tanggal mulai pencairan: 5 Mei 2025
- Tanggal akhir pencairan: 10 Mei 2025
Metode pencairan: Dana akan ditransfer langsung ke rekening Bank DKI masing-masing penerima.
Pencairan ini mencakup alokasi dana untuk bulan Maret 2025 dan dilakukan secara bertahap untuk memastikan kelancaran proses.
- SD/SDLB/MI: Rp250.000
- SMP/SMPLB/MTs: Rp300.000
- SMA/SMALB/MA: Rp420.000
- SMK: Rp450.000
Besaran dana ini disesuaikan dengan jenjang pendidikan masing-masing siswa dan bertujuan untuk mendukung kebutuhan pendidikan mereka.
Untuk memastikan apakah dana KJP Plus sudah masuk ke rekening, penerima dapat melakukan pengecekan melalui: