Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ratusan Dosen ASN Demo Minta Tukin Cair, Menteri Dikti Satryo Brodjonegoro Bungkam

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 03 Februari 2025 |11:44 WIB
Ratusan Dosen ASN Demo Minta Tukin Cair, Menteri Dikti Satryo Brodjonegoro Bungkam
Ratusan Dosen ASN Demo Minta Tukin Cair, Menteri Dikti Satryo Brodjonegoro Bungkam (Foto: Okezone)
A
A
A

DEPOK - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro bungkam perihal adanya aksi demontrasi ratusan dosen ASN meminta agar mencairkan tunjangan kinerja (tukin) di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada hari ini.

Mendikti Satryo bungkam tidak menanggapi perihal adanya aksi demontrasi ratusan dosen ASN terkait pencairan tukin tersebut.

"Oke mas, permisi, permisi kasih jalan dulu," ucap salah satu pengawal Mendikti Satryo usai menghadiri Dies Natalis ke-75 Universitas Indonesia (UI) di Balai Sidang, Depok, Jawa Barat. Satryo bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menjadi pembicara orasi ilmiah dalam sidang terbuka tersebut.

Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra; dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Arifatul Choiri Fauzi.

1. Ratusan Dosen Demo

Ratusan dosen melakukan aksi demo di depan Monumen Nasional (Monas) dekat Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025). Mereka melakukan menuntut pemerintah untuk membayar Tunjangan Kerja (Tukin).

Bedasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi sekitar pukul 10.00 WIB, nampak para dosen yang berstatus ASN ini membawa sejumlah spanduk tuntutan. Mereka mengklaim bahwa Tukin tersebut belum dibayarkan sejak 2020.

Adapun aksi hari ini diinisiasi oleh Aliansi Dosen ASN Kemendiktisainstek Seluruh Indonesia (Adaksi). Mereka pun terlihat juga kompak mengenakan pakaian berwarna putih dengan pin bertuliskan Adaksi yang dipasang di dada kanan.

"Kami menuntut bayarkan tukin sejak 2020," tulis spanduk yang dibawa peserta aksi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/65/3175145/henry-pgXc_large.jpg
Profil dan Pendidikan Henry Samueli, Dosen Terkaya di Dunia Keturunan Yahudi Berharta Rp500 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/65/3154733/tukin-nJSG_large.jpg
Kapan Tukin Dosen ASN Juli 2025 Cair? Ini Jadwal dan Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/65/3153574/tukin_dosen-4ESc_large.jpeg
Daftar Tukin Dosen ASN yang Bakal Cair Juli 2025, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/65/3131032/tukin_dosen_asn-7d9i_large.jpg
Dosen ASN di 29 Kampus Dapat Tukin, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/65/3116199/brian-CmG5_large.jpg
Mendiktisaintek Brian Tinjau Kantor Bertemu Pegawai: Mohon Bantuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/65/3113768/sri_mulyani-bNSZ_large.jpg
Tukin Dosen Cair, Sri Mulyani: Proses Finalisasi Perpres
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement