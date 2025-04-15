Dosen ASN di 29 Kampus Dapat Tukin, Ini Daftarnya

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberikan tunjangan kinerja (tukin) bagi para dosen ASN di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Para dosen ini tersebar di 29 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) BLU non remunerasi.

1. Ada 29 PTN

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ada 29 PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi atau penghargaan bagi para dosennya, sehingga tenaga pengajar di kampus-kampus ini bakal mendapatkan tukin.

“Untuk teman-teman yang lain, kira-kira ada 29 BLU yang belum menerima remunerasi atau belum menerapkan remunerasi. Ini universitasnya ada 29 PTN BLU,” ujar Sri Mulyani saat konferensi pers perpres di Kemdiktisaintek, Selasa (15/4/2025).

2. Siapkan Anggaran Tukin

Sri Mulyani Indrawati sendiri menyiapkan anggaran sebesar Rp2,66 triliun untuk membayar tukin dosen ASN Kemendiktisaintek. Nilai tersebut terdiri atas tukin selama 14 bulan, dimana 12 bulan regular, Tunjangan Hari Raya (THR), dan gaji ke-13.

Tukin dosen ASN akan diberikan tahun ini dan dihitung mulai 1 Januari. Hanya saja, pencairannya masih menunggu aturan pelaksana yang diterbitkan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto.