Mendiktisaintek Brian Tinjau Kantor Bertemu Pegawai: Mohon Bantuan

JAKARTA – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto melakukan peninjauan lingkungan kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengganti Mendiksaintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (19/2/2025). Pencopotan jabatan ini juga menandai pengangkatan Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB), Brian Yuliarto.

1. Sapa Pegawai

Dalam kunjungannya, ia menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap aspek operasional di kementeriannya berjalan optimal guna meningkatkan efisiensi dan menciptakan lingkungan kerja yang baik bagi seluruh pegawai.

“Mohon bantuan, mohon dukungan, kalau ada usulan yang dirasa perlu disampaikan, silakan ke Pak Dirjen, Pak Direktur, atau ke saya juga boleh,” ujar Brian saat berdialog dengan pegawai di lingkungan Kemdiktisaintek.

2. Diminta Bereskan Tukin Dosen

Unggahan terkait kunjungan ini di akun resmi Instagram Kemdiktisaintek pun menuai berbagai respons dari warganet. Banyak yang memanfaatkan kolom komentar untuk mengingatkan Mendiktisaintek terkait pembayaran Tunjangan Kinerja (Tukin) dosen yang belum terealisasi. Beberapa pengguna media sosial menyoroti bahwa hingga saat ini, masih banyak dosen yang belum menerima pembayaran hak mereka.

“Bayarkan segera Hak Tukin Dosen ASN Kemendiktisaintek, karena selama ini hanya kami yang dikecualikan dan diabaikan dari Hak Tukin sebagai ASN Kementrian. #tukinforall,” tulis akun @h*l*mm*d**