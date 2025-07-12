Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kapan Tukin Dosen ASN Juli 2025 Cair? Ini Jadwal dan Besarannya

Rahma Anhar , Jurnalis-Sabtu, 12 Juli 2025 |12:16 WIB
Kapan Tukin Dosen ASN Juli 2025 Cair? Ini Jadwal dan Besarannya (Foto: Freepik)
JAKARTA - Kapan tukin Dosen ASN Juli 2025 Cair? Ini jadwal dan besarannya. Ini adalah berita baik untuk para profesor Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Menurut situs web resmi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti), dikutip Minggu (13/7/2025), pencairan tukin terjadi sebagai akibat dari keluarnya berbagai peraturan baru, termasuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2025 dan Permendikti Saintek Nomor 23 Tahun 2025. 

Pencairan perdana ini langsung mencakup tukin dari Januari hingga Juni 2025. Setelah periode ini berakhir, tukin akan dibayarkan secara bulanan mulai Agustus.

Siapa Yang Berhak Mendapatkan Tukin?
Bagi seluruh dosen ASN yang mengajar di:

    PTN Satker
    PTN Badan Layanan Umum (BLU) yang non remunerasi
    LL Dikti 

Lebih dari 30 ribu dosen ASN di seluruh Indonesia menerima tukin ini, menurut data Kemendikbud Ristek.

 

