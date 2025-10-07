Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Profil dan Pendidikan Henry Samueli, Dosen Terkaya di Dunia Keturunan Yahudi Berharta Rp500 Triliun

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 07 Oktober 2025 |19:10 WIB
A
A
A

JAKARTA – Profil dan pendidikan Henry Samueli, dosen terkaya di dunia keturunan Yahudi berharta Rp500 triliun. Henry masuk dalam jajaran miliarder dunia dengan kekayaan USD31,1 miliar atau sekitar Rp514,7 triliun.

Melansir Forbes, Selasa (10/7/2025), Henry Samueli adalah salah satu pendiri dan ketua pembuat chip Broadcom. Samueli memulai Broadcom dengan sesama miliarder Henry Nicholas pada tahun 1991 di sebuah kondominium Redondo Beach, California.

Samueli dan istrinya membeli tim hoki Anaheim Ducks seharga USD70 juta pada tahun 2005 dan sekarang bernilai USD1 miliar. Keluarga Samuelis menyumbangkan USD200 juta kepada Universitas California, Irvine pada tahun 2017, hadiah terbesar dalam sejarah sekolah tersebut.

Berikut adalah profil dan Pendidikan Henry Samueli:

  • Negara Kewarganegaraan: Amerika Serikat
  • Tempat Tinggal: Newport Beach, California, Amerika Serikat, Amerika Utara
  • Industri: Teknologi
  • Status Perkawinan: menikah, 3 anak
  • Pendidikan: University of California di Los Angeles, Sarjana Seni/Sains, University of California di Los Angeles, Doktor

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

