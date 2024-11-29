Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Sherly Tjoanda, Istri Mendiang Benny Laos yang Punya Double Degree Universitas Belanda

Ayunda Yauminissa , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |22:56 WIB
Riwayat Pendidikan Sherly Tjoanda, Istri Mendiang Benny Laos yang Punya Double Degree Universitas Belanda
Riwayat Pendidikan Sherly Tjoanda, Istri Mendiang Benny Laos yang Punya Double Degree Universitas Belanda (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Riwayat pendidikan Sherly Tjoanda, istri mendiang Benny Laos yang punya Double Degree Universitas Belanda. Sherly Tjoanda, yang biasa dipanggil Sherly, lahir di Manado pada 8 Agustus 1984 dan menikah dengan Benny Laos pada 28 Mei 2005. Pasangan ini dikaruniai tiga orang anak, yaitu Edberd, Edelin, dan Edrick. 

Sebelum menikah, Sherly menyelesaikan pendidikan di Universitas Petra Surabaya, dengan jurusan International Business Management. 

Setelah itu, ia melanjutkan studi program double degree di Inholland University, Belanda, dan meraih gelar pada tahun 2004. 

Sherly saat ini menjabat sebagai Direktur di PT Bela Group, perusahaan yang dikelola bersama suaminya, Benny. Ia juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Maluku Utara. 

Berdasarkan LHKPN, kekayaan Sherly tercatat mencapai Rp709 miliar, dengan sebagian besar aset berupa tanah dan bangunan senilai Rp201 miliar, serta kendaraan yang bernilai Rp7 miliar. 

 

