Ini Riwayat Pendidikan Natasha Wilona yang Ayahnya Mendadak Ingin Bertemu Setelah 20 Tahun Terpisah

JAKARTA - Ini riwayat pendidikan Natasha Wilona yang ayahnya mendadak ingin bertemu setelah 20 tahun terpisah. Natasha Wilona, aktris dan penyanyi Indonesia, mulai dikenal luas berkat perannya dalam serial Anak Jalanan.

Lahir pada 15 Desember 1998 di Jakarta, Natasha merupakan anak bungsu dari pasangan Didi Setiadi dan Theresia. Ia memiliki seorang kakak perempuan, Claresta Frederica. Sayangnya, orang tua Natasha berpisah ketika ia baru berusia empat tahun.

Baru-baru ini, ayah Natasha Wilona, yang telah menghilang selama 20 tahun, mendadak muncul dan mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengan putrinya. Kembalinya sang ayah membawa kenangan masa kecil Natasha yang penuh tantangan.

Didi, meyakinkan bahwa tindakannya ini tidak dilandasi oleh motif lain. Ia benar-benar ingin bertemu karena kerinduan dan rasa penyesalan atas keputusannya meninggalkan anaknya di masa lalu.

Lantas, bagaimana dengan riwayat pendidikan Natasha Wilona?

Pada masa kecilnya, Natasha sempat menempuh pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) di Jakarta. Ketika itu, ia ikut serta dalam sebuah kontes model yang diadakan untuk memperingati Hari Kartini.

Namun, perjalanan hidupnya berlanjut dengan kepindahan keluarganya ke Pekauman, Banjarmasin. Di sana, mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan yang sederhana, sebuah gubuk berlantai dan berdinding kayu yang sudah bolong. Meskipun dalam kondisi ekonomi yang sulit, keluarga Natasha berjuang untuk menjalani kehidupan.