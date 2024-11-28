Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Dedy Mulyadi, Kini Unggul Sementara Ouick Count Pilgub Jabar 2024

Ayunda Yauminissa , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |22:46 WIB
Riwayat Pendidikan Dedy Mulyadi, Kini Unggul Sementara Ouick Count Pilgub Jabar 2024
Riwayat Pendidikan Dedy Mulyadi, Kini Unggul Sementara Ouick Count Pilgub Jabar 2024
A
A
A

JAKARTA - Riwayat pendidikan Dedy Mulyadi, kini unggul sementara Ouick Count Pilgub Jabar 2024.  Dedy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta, saat ini unggul sementara dalam hasil Quick Count Pilgub Jawa Barat (Jabar) 2024. Kemenangan ini mencerminkan peningkatan popularitasnya di kalangan masyarakat Jabar.
Selain dikenal sebagai politisi berpengalaman, Dedy juga memiliki latar belakang pendidikan yang solid. Perjalanan pendidikannya dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi menunjukkan komitmennya yang tinggi dalam berkarier di dunia politik.
Dedy Mulyadi lahir di Subang pada 11 April 1971. Ia menjalani pendidikan dasar hingga menengah di berbagai sekolah di Purwakarta dan Subang, dimulai dari SD Subakti, kemudian SMP Kalijati, dan SMA Negeri 1 Purwadadi.
Pendidikan yang dijalani sejak kecil membentuk landasan yang kokoh bagi perkembangan intelektual dan sosialnya. Dedy dikenal sebagai pribadi yang tekun dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar.
Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Dedy melanjutkan studi ke Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman Purwakarta dan meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada 1999. Gelar tersebut tidak hanya menunjukkan keahliannya di bidang hukum, tetapi juga membuka peluang bagi Dedy untuk berkarir di dunia politik. Pendidikan hukumnya memberikan wawasan luas dalam memahami kebijakan publik, yang menjadi aset berharga dalam perjalanan politiknya.
Karier politik Dedy dimulai pada 1999 ketika ia terpilih sebagai anggota DPRD Purwakarta. Pengalaman awal ini membantunya mengasah kematangan dalam menghadapi tantangan politik.
Selanjutnya, Dedy menjabat sebagai Wakil Bupati Purwakarta pada 2003-2008, dan terpilih sebagai Bupati Purwakarta pada 2008, menjabat dua periode berturut-turut hingga 2018. Selama masa jabatannya, Dedy dikenal dengan kebijakan inovatif yang mengutamakan kepentingan masyarakat, terutama dalam pelestarian seni dan budaya lokal.
Sebagai Bupati Purwakarta, Dedy sangat memperhatikan sektor pendidikan dan kebudayaan. Ia meluncurkan berbagai program untuk mendukung pengembangan seni dan budaya daerah, serta memperkuat pendidikan di tingkat dasar dan menengah.

 

Halaman:
1 2
