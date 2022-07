JAKARTA - Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia (UI) Profesor Dr. Abdul Haris mengunjungi beberapa universitas mitra di Australia dalam rangka pengembangan Program Kelas Khusus Internasional (KKI).

"Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat global engagement dan mengembangkan kerja sama program double degree yang sudah terjalin antara Universitas Indonesia dan beberapa mitra di Australia. Melalui kemitraan global, kita sekaligus membangun reputasi akademik Universitas Indonesia di dunia internasional.” kata Profesor Haris dikutip dari Antara, Jumat (29/7/2022).

Enam kampus top dunia yang menjadi dikunjungi tersebut antara lain Monash University, the University of Melbourne, the University of Queensland, Queensland University of Technology, University of New South Wales, dan Swinburne University of Technology.

Dalam kunjungannya, Profesor Haris didampingi oleh Dekan Fakultas Teknik, Profesor Dr. Heri Hermansyah ST. MEng.

Di beberapa universitas tersebut, Pimpinan UI ditemui langsung oleh Profesor Abid Khan (Vice President Monash University), Profesor Aidan Byrne (Provost and Senior Vice President the University of Queensland), Profesor David Schallcross (Associate Dean Melbourne School of Engineering), dan Profesor Alan Lau (Pro Vice-Chancellor Swinburne University of Technology) beserta para jajarannya.

Selain menemui para pimpinan universitas mitra, dalam lawatan tersebut Profesor Haris dan Profesor Heri juga menyempatkan diri untuk menyambangi mahasiswa UI yang sedang menempuh program joint-degree di kampus-kampus di Australia beserta para alumni.

Mahasiswa peserta program KKI tersebut berasal dari fakultas yang beragam seperti Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bahkan, Profesor Haris dan Profesor Heri turut menghadiri wisuda mahasiswa program KKI jurusan Mechanical and Mechatronics Engineering dan Civil Engineering and Architecture di Queensland University of Technology. Kepada para mahasiswa KKI, Profesor Haris berpesan mereka adalah duta Universitas Indonesia di kampus-kampus dunia. Oleh karena itu jagalah nama baik almamater, fokus belajar, dan tingkatkan prestasi karena di pundak kalian terdapat marwah UI dan Indonesia.