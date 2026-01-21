Ini Riwayat Pendidikan Dharma Pongrekun yang Sebut Indonesia Masuk Fase Akhir The Great Reset

Ini Riwayat Pendidikan Dharma Pongrekun yang Sebut Indonesia Masuk Fase Akhir The Great Reset (Foto: Okezone)

JAKARTA – Ini riwayat pendidikan Dharma Pongrekun yang menyebut Indonesia masuk fase akhir The Great Reset. Belakangan, mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun, menjadi viral usai melontarkan narasi soal kemungkinan listrik padam selama tujuh hari.

Pernyataan tersebut viral setelah Dharma tampil dalam sebuah podcast bersama Chef Citra. Dalam perbincangan itu, ia mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap potensi pemadaman listrik total dan menyarankan masyarakat menyiapkan panic kit guna menghadapi situasi darurat yang mungkin terjadi.

Menurut Dharma, kondisi darurat bisa terjadi karena berbagai faktor, salah satunya pemadaman listrik dalam jangka waktu beberapa hari. Ia menggambarkan dampak berantai yang bisa terjadi, mulai dari listrik mati, ATM tidak berfungsi, AC dan kulkas mati sehingga bahan makanan membusuk, malam hari tanpa penerangan, hingga ketiadaan air bersih karena bergantung pada pompa air listrik.

Pernyataan tersebut memicu perbincangan luas di media sosial dan membuat publik penasaran dengan latar belakang serta riwayat pendidikan Dharma Pongrekun.

Riwayat Pendidikan Dharma Pongrekun

Dharma Pongrekun merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1988 dan dikenal memiliki pengalaman panjang di bidang reserse. Selama aktif di kepolisian, pria berdarah Toraja ini pernah menjabat sebagai Wakil Kepala BSSN, Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi BSSN, Pati Bareskrim Polri, Karorenmin Bareskrim Polri, serta Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri.