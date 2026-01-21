Riwayat Pendidikan Juda Agung yang Resmi Mengundurkan Diri sebagai Deputi Gubernur BI

JAKARTA - Riwayat pendidikan Juda Agung yang resmi mengundurkan diri sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Bank Sentral mengonfirmasi bahwa Deputi Gubernur BI Juda Agung telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya. Langkah ini menandai terjadinya transisi kepemimpinan di tubuh bank sentral pada awal tahun 2026.

"Kami mengkonfirmasi bahwa Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak Juda Agung, telah mengajukan pengunduran diri kepada Presiden RI, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2026," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso.

Berikut Riwayat Pendidikan Juda Agung

Juda Agung lahir di Pontianak pada tahun 1964. Setelah menempuh pendidikan di bidang Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987. Juda melanjutkan pendidikan di University of Birmingham dan mendapatkan gelar Master di bidang Money Banking and Finance pada tahun 1995. Juda juga melanjutkan pendidikan di University of Birmingham dan mendapatkan gelar PhD di bidang Economics pada tahun 1999.

Sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda menjabat sebagai Asisten Gubernur yang membawahi Stabilitas Sistem Keuangan dan Kebijakan Makroprudensial periode 2020-2022. Jabatan tersebut diemban setelah menjadi Direktur Eksekutif Internasional Monetary Fund (IMF) di Washington DC, Amerika Serikat periode 2017-2019.

Juda Agung resmi menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No.147/P Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 6 Januari 2022 dengan masa jabatan sampai 2027.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)