HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Cesar Meylan, Asisten Baru Timnas Indonesia Bergelar Doktor

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |16:40 WIB
Riwayat Pendidikan Cesar Meylan, Asisten Baru Timnas Indonesia Bergelar Doktor
Riwayat Pendidikan Cesar Meylan, Asisten Baru Timnas Indonesia Bergelar Doktor (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Riwayat pendidikan Cesar Meylan, asisten baru Timnas Indonesia bergelar Doktor. PSSI resmi memperkuat fondasi performa Tim Nasional Indonesia dengan menghadirkan Cesar Meylan, PhD, CPSS, CSCS, sosok elite dunia di bidang pelatihan fisik dan sport performance, sebagai Asisten Pelatih Fisik Timnas Indonesia.

Meylan akan menjadi arsitek utama kebugaran, kekuatan, dan daya tahan fisik pemain Timnas, sekaligus tangan kanan Pelatih Kepala John Herdman, melanjutkan kemitraan strategis yang telah teruji selama lebih dari satu dekade di level tertinggi sepak bola internasional.

Kehadiran Cesar Meylan sebagai pelatih performa fisik menandai era baru pembinaan fisik kelas dunia bagi skuad Garuda. Ia berperan krusial di balik kesuksesan tim-tim elite, termasuk Tim Nasional Kanada dan Toronto FC, dengan pendekatan berbasis sains modern, data, dan integrasi medis.

Dengan status ilmuwan olahraga dan pelatih strength & conditioning berkelas Olimpiade, Meylan menyandang gelar Doktor (PhD) di bidang Strength & Conditioning dari AUT University, Selandia Baru. Keahliannya meliputi pengelolaan beban latihan, pencegahan cedera, pemulihan, serta optimalisasi performa atlet agar mampu tampil konsisten di level kompetisi tertinggi.

Reputasinya diakui secara global, termasuk saat ia dinobatkan sebagai Sport Scientist of the Year 2021, penghargaan bergengsi bagi tokoh yang memberi dampak signifikan dalam pengembangan performa atlet elite.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
