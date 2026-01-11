Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Riwayat Pendidikan Aurelie Moeremans, Artis yang Menulis Buku Broken String tentang Grooming 

Rani Hardjanti , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |17:12 WIB
Riwayat Pendidikan Aurelie Moeremans, Artis yang Menulis Buku Broken String tentang <i>Grooming</i> 
Riwayat Pendidikan Aurelie Moeremans, Artis yang Menulis Buku Broken String tentang Grooming. (Foto IG Aurelie Moeremans)
A
A
A

JAKARTA - Biodata dan Agama Aurelie Moeremans akan dibahas dalam artikel ini. Pasalnya, nama dari artis peran tersebut tengah banyak dicari masyarakat lantaran baru-baru ini ia mengunggah foto pernikahan dengan John Mayer.

Meski merupakan editan, banyak netizen yang mengamini doa tersebut. Akan tetapi, para rekan-rekan dari Aurelie justru terlihat tak rela dengan unggahan tersebut.

Berikut riwayat pendidikan dan biodata Aurelie Moeremans, dirangkum Minggu (11/1/2026). 

Aurelie Moeremans memiliki nama asli Aurelie Alida Marie Moeremans. Ia diketahui lahir di Brussel, Belgia pada 8 Agustus 1993.

Sulung dari dua bersaudara ini diketahui memiliki adik laki-laki bernama Jeremie Moeremans. Ayah Aurelie, Jean-Marc Moeremans diketahui berasal dari Belgia sedangkan ibundanya, Sri Sunarti merupakan warga Klaten, Jawa Tengah.

Aurelie pertama kali terjun ke dunia hiburan Tanah Air dengan mengikuti kompetisi model di Bandung. Bahkan ia berhasil menjadi salah satu peserta yang lolos hingga babak final.

Kariernya di dunia seni peran berawal dari keterlibatannya dalam berbagai judul film televisi mulai 2008 silam. Ia bahkan pernah juga bermain di beberapa judul sinetron, web series, hingga film layar lebar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/612/3194778//aurelie_moeremans-14Iz_large.jpg
Profil Aurelie Moeremans, Aktris yang Pernah Jadi Korban Grooming
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/338/3194776//pemerintah-UFcT_large.jpg
Viral Kios di Trotoar Sudirman Bikin Pramono Geram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/612/3194670//bocil-49qP_large.jpg
Viral Bocil Ngadem di Chiller, Pemilik Warung: Gak Punya AC di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/18/3194633//langit_birmingham-XtL7_large.jpg
Heboh, Langit Warna Pink Menyelimuti Birmingham Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/338/3193951//viral-2aqN_large.jpg
Salim Dower dan DJ Donny Diteror Bom Molotov, Istana: Hari Gini Masih Ada yang Begitu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/25/3193622//calo_hajar_aswad-HqkE_large.jpg
Viral Orang Indonesia Antre Foto di Replika Hajar Aswad, Ini Fakta Sebenarnya
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement