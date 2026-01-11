Riwayat Pendidikan Aurelie Moeremans, Artis yang Menulis Buku Broken String tentang Grooming

Riwayat Pendidikan Aurelie Moeremans, Artis yang Menulis Buku Broken String tentang Grooming. (Foto IG Aurelie Moeremans)

JAKARTA - Biodata dan Agama Aurelie Moeremans akan dibahas dalam artikel ini. Pasalnya, nama dari artis peran tersebut tengah banyak dicari masyarakat lantaran baru-baru ini ia mengunggah foto pernikahan dengan John Mayer.

Meski merupakan editan, banyak netizen yang mengamini doa tersebut. Akan tetapi, para rekan-rekan dari Aurelie justru terlihat tak rela dengan unggahan tersebut.

Berikut riwayat pendidikan dan biodata Aurelie Moeremans, dirangkum Minggu (11/1/2026).

Aurelie Moeremans memiliki nama asli Aurelie Alida Marie Moeremans. Ia diketahui lahir di Brussel, Belgia pada 8 Agustus 1993.

Sulung dari dua bersaudara ini diketahui memiliki adik laki-laki bernama Jeremie Moeremans. Ayah Aurelie, Jean-Marc Moeremans diketahui berasal dari Belgia sedangkan ibundanya, Sri Sunarti merupakan warga Klaten, Jawa Tengah.

Aurelie pertama kali terjun ke dunia hiburan Tanah Air dengan mengikuti kompetisi model di Bandung. Bahkan ia berhasil menjadi salah satu peserta yang lolos hingga babak final.

Kariernya di dunia seni peran berawal dari keterlibatannya dalam berbagai judul film televisi mulai 2008 silam. Ia bahkan pernah juga bermain di beberapa judul sinetron, web series, hingga film layar lebar.