Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kampus di Korsel Perketat Aturan Masuk, Pelaku Kekerasan Ditolak!

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |09:33 WIB
Kampus di Korsel Perketat Aturan Masuk, Pelaku Kekerasan Ditolak!
Kampus di Korsel Perketat Aturan Masuk, Pelaku Kekerasan Ditolak! (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Perguruan tinggi di Korea Selatan memperketat aturan penerimaan mahasiswa baru. Sebagian besar pelamar perguruan tinggi di Korea Selatan yang memiliki catatan disiplin terkait kekerasan di sekolah (school violence) gagal dalam proses penerimaan jalur awal untuk tahun akademik 2026.

Data resmi menunjukkan sekitar 90 persen pelamar dengan catatan kekerasan ditolak oleh universitas-universitas besar di tingkat regional. Dari 180 pelamar yang memiliki catatan pelanggaran kekerasan di sekolah dan mendaftar ke sembilan universitas nasional besar selain Seoul National University, sebanyak 162 orang tidak lolos karena poin seleksi mereka dikurangi akibat catatan tersebut.

Hanya 18 pelamar yang tetap diterima meski terkena pengurangan poin, dan mereka tersebar di beberapa universitas. Perubahan signifikan dalam proses seleksi ini terjadi seiring diberlakukannya kebijakan baru mulai tahun 2026.

Universitas kini diwajibkan untuk mempertimbangkan riwayat kekerasan calon mahasiswa di sekolah. Dengan demikian, kelulusan seleksi tidak lagi hanya ditentukan oleh hasil ujian akademik semata.

Kementerian Pendidikan Korea Selatan menjelaskan bahwa kebijakan ini diterapkan sebagai upaya pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan. Pemerintah berharap aturan tersebut dapat menumbuhkan kesadaran sosial serta etika di kalangan pelajar.

Selain itu, besaran pengurangan poin akibat catatan kekerasan di sekolah ditentukan oleh masing-masing universitas, bergantung pada tingkat keparahan pelanggaran yang tercatat. Sistem catatan disiplin ini dibagi ke dalam sembilan level, mulai dari kewajiban meminta maaf secara tertulis hingga keputusan pengeluaran siswa dari sekolah.

Beberapa universitas bahkan menerapkan kebijakan tegas dengan menyatakan pelamar yang pernah menerima hukuman berat, seperti pemindahan paksa atau pengeluaran dari sekolah, dianggap tidak memenuhi syarat untuk diterima di seluruh jalur seleksi.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/65/3195928/snbp-mRzv_large.jpg
Ini Kriteria Siswa yang Pasti Ditolak Daftar SNBP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/65/3195894/jurusan-CmIi_large.jpg
Deretan Jurusan Favorit di Unpad 2025 dan Cara Cek Daya Tampungnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/65/3195468/snpmb-WSOz_large.jpg
Begini Syarat dan Ketentuan Upload Foto Registrasi Akun SNPMB 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/65/3195366/mnc_university-5ZzR_large.jpg
Mahasiswa MNC University dan Macquarie University Jalani Program Magang Bersama di MNC Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/65/3195193/snpmb-kIFA_large.jpg
Begini ​Cara Mengubah Ukuran Foto Menjadi 4x6 untuk Registrasi Akun SNPMB 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/624/3195189/kampus-0v8S_large.jpg
Link Resmi dan Cara Cek NISN dan NPSN Online untuk Daftar SNPMB 2026
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement