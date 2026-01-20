Ini Pendidikan Roby Tremonti, Viral Bikin Hitung-Hitungan Ngaco soal Klarifikasi Broken Strings

JAKARTA – Ini pendidikan Roby Tremonti, viral bikin hitung-hitungan ngaco soal klarifikasi Broken Strings. Roby Tremonti membuat geger netizen lantaran jawaban hitung-hitungannya saat memberikan klarifikasi terkait buku Broken Strings.

“Kalau enggak bisa dibuktikan, apakah teman-teman di rumah yang menilai apakah ini buku kisah nyata?” ucapnya.

Tak lama setelah itu, arah klarifikasi Roby justru bergeser ke hal yang tak terduga. Ia mendadak membahas hitung-hitungan matematika, yang menurutnya menjadi bukti bahwa dirinya berpikir logis dan berada dalam kondisi waras.

Namun, analogi yang disampaikan justru dinilai membingungkan dan tidak relevan dengan pokok persoalan.

“Masuk akal? That’s simple. Satu tambah satu sama dengan dua, sebelas kali sebelas 121, dua belas kali dua belas 144, delapan kali delapan enam kali empat. Yang waras ya enggak boleh dipelintir,” kata Roby, mencoba mengajak semua pihak berpikir logis dengan menggunakan analogi rumus matematika.