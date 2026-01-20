Profil dan Pendidikan Stephanus Widjanarko, Lulusan ITB yang Jadi Lead Engineer di Cadillac F1 Team

JAKARTA – Profil dan pendidikan Stephanus Widjanarko menarik perhatian publik setelah namanya dikenal sebagai salah satu insinyur Indonesia yang berkiprah di ajang balap paling prestisius dunia, Formula 1 (F1). Lulusan Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung (ITB) ini kini dipercaya menjabat sebagai Lead Engineer Aero Development di Cadillac Formula 1 Team, tim anyar yang akan menjalani debut pada musim F1 2026.

Stephanus Widjanarko menjadi bukti bahwa lulusan perguruan tinggi Indonesia mampu bersaing dan memimpin di level teknologi tertinggi dunia. Kepercayaan yang diberikan kepadanya menempatkan Stephanus sebagai salah satu figur penting dalam pengembangan mobil F1 generasi terbaru.

Pendidikan Stephanus Widjanarko, Alumni Teknik Mesin ITB

Dikutip dari unggahan Instagram resmi dosen ITB, Imam Santoso, Rabu (14/1/2026), Stephanus Widjanarko menempuh pendidikan Sarjana (S1) Teknik Mesin di ITB sejak 2004 dan lulus pada 2008.

Ketertarikannya pada dinamika fluida dan aerodinamika mendorongnya melanjutkan studi ke jenjang magister. Ia meraih gelar S2 Engineering Fluid Dynamics dari University of Twente, Belanda, dan menyelesaikannya pada 2009.

Meski mengantongi gelar dari universitas ternama Eropa, jalan Stephanus menuju Formula 1 tidak instan. Ia terlebih dahulu membangun fondasi karier di berbagai sektor industri berteknologi tinggi.

Karier Awal di Industri Energi dan Dirgantara