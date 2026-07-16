Profil dan Pendidikan Rodri, Pemain Timnas Spanyol Ternyata Sarjana Administrasi dan Manajemen Bisnis

PROFIL dan pendidikan Rodri menarik diulas. Pasalnya, pemain Timnas Spanyol ini ternyata sarjana administrasi dan manajemen bisnis.

Hal ini membuktikan bahwa Rodri tak hanya mentereng soal karier di sepakbolanya hingga menjadikannya salah satu bintang di Timnas Spanyol. Dia bahkan turut jadi pemain andalan di Piala Dunia 2026.

1. Pendidikan Rodri

Nama Rodrigo Hernández Cascante atau yang lebih dikenal dengan Rodri bukan hanya dikenal karena kemampuannya mengatur permainan di lini tengah. Gelandang Timnas Spanyol dan Manchester City itu juga memiliki sisi menarik di luar lapangan, yakni kecintaannya terhadap pendidikan.

Di tengah kesibukannya sebagai pesepakbola profesional, Rodri tetap melanjutkan pendidikan tinggi hingga berhasil meraih gelar di bidang Administrasi dan Manajemen Bisnis. Ia dikenal sebagai salah satu pemain yang mampu menyeimbangkan karier sepakbola dengan dunia akademik.

Berbeda dengan banyak pesepakbola yang fokus sepenuhnya pada karier olahraga sejak muda, Rodri tetap menaruh perhatian besar pada pendidikan. Rodri menempuh pendidikan di Universitat Jaume I (Universidad de Castellón), Spanyol, dengan mengambil jurusan Administrasi dan Manajemen Bisnis (Business Administration and Management).

Rodri mulai menjalani kuliah ketika masih bermain untuk Villarreal. Dia tetap melanjutkan studinya setelah pindah ke Manchester City.

Perjalanan menyelesaikan kuliah bukan hal mudah karena harus membagi waktu antara latihan, pertandingan, perjalanan, dan tugas akademik. Namun, Rodri tetap berkomitmen menyelesaikan pendidikannya hingga memperoleh gelar.