Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Profil dan Pendidikan Aisyah Zakiyyah, Jadi Sorotan Usai Resmi Jadi Komisaris PT PP di Usia 33 Tahun

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |10:10 WIB
Profil dan Pendidikan Aisyah Zakiyyah, Jadi Sorotan Usai Resmi Jadi Komisaris PT PP di Usia 33 Tahun
Profil dan Pendidikan Aisyah Zakiyyah, Jadi Sorotan Usai Resmi Jadi Komisaris PT PP di Usia 33 Tahun (Foto: PTPP)
A
A
A

JAKARTA – Nama Aisyah Zakiyyah menjadi perhatian publik setelah resmi diangkat sebagai Komisaris PT PP (Persero) Tbk. Penunjukan tersebut membuat rekam jejak pendidikan dan perjalanan kariernya ikut menjadi sorotan.

Aisyah merupakan sosok profesional yang memiliki latar belakang akademik di bidang sains dan komunikasi internasional. Sebelum bergabung sebagai komisaris di perusahaan pelat merah tersebut, ia telah berkarier di sektor pemerintahan maupun swasta, termasuk perusahaan multinasional.

Biodata Singkat

  • Nama: Aisyah Zakiyyah
  • Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 30 Desember 1993
  • Tanggal pengangkatan sebagai Komisaris PT PP: 19 Mei 2026

Latar Belakang Pendidikan

  • Aisyah menempuh pendidikan tinggi di Jepang sebelum melanjutkan studi ke Australia.
  • Magister (S2) Komunikasi Internasional – Macquarie University, Sydney, Australia (2018).
  • Sarjana (S1) Kimia Terapan dan Biokimia – Gunma University, Maebashi City, Jepang (2015).

Perjalanan Karier

Sebelum dipercaya menjadi Komisaris PT PP, Aisyah telah mengemban sejumlah posisi strategis, antara lain:

  • Tenaga Ahli Menteri sekaligus Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum (2025–sekarang).
  • Head of Sales Division di PT Toyota Tsusho System Indonesia (2023–2024).
  • E-commerce and Marketing Manager di Lingble Ltd., Singapura (2021).

Tidak Memiliki Hubungan Afiliasi

Berdasarkan informasi resmi perusahaan, Aisyah Zakiyyah tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun pemegang saham PT PP (Persero) Tbk. Hal ini menjadi bagian dari penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Dengan latar belakang pendidikan internasional serta pengalaman di pemerintahan dan dunia usaha, Aisyah diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat fungsi pengawasan dan mendukung pengembangan strategi bisnis PT PP ke depan.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Edukasi Okezone hadir dengan Informasi terpercaya tentang pendidikan, tryout ujian, dan pengembangan karier untuk masa depan yang lebih baik

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/65/3230328/pendidikan-gk4A_large.jpg
Profil dan Pendidikan Don Ritto, Pengacara yang Jadi Tersangka bersama Eks Jampidsus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/65/3230301/anjasmara-w2zf_large.jpg
Profil dan Pendidikan Anjasmara yang Minta Maaf Usai Ramai Dikaitkan dengan Rizky Nazar dan Syifa Hadju
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/12/65/3229666/jordi_onsu_dan_sarwendah-DQOS_large.jpg
Adu Pendidikan Jordi Onsu dan Sarwendah, Beda Jauh?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/65/3229534/febrie-195V_large.jpg
Profil dan Pendidikan Febrie Adriansyah yang Jadi Tersangka Dugaan Korupsi dan TPPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/65/3229456/totok-YJF8_large.jpg
Profil dan Pendidikan Irjen Totok Suharyanto, Kakortas Polri yang Pimpin Penggeledahan Terkait Kasus Tipikor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/65/3228939/dody_hanggodo_lasmono-Iuon_large.jpg
Profil dan Pendidikan Dody Hanggodo Lasmono, Menteri PU yang Heboh Kunker ke New York Ajak Anak dan Istri
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement