Profil dan Pendidikan Aisyah Zakiyyah, Jadi Sorotan Usai Resmi Jadi Komisaris PT PP di Usia 33 Tahun

Profil dan Pendidikan Aisyah Zakiyyah, Jadi Sorotan Usai Resmi Jadi Komisaris PT PP di Usia 33 Tahun (Foto: PTPP)

JAKARTA – Nama Aisyah Zakiyyah menjadi perhatian publik setelah resmi diangkat sebagai Komisaris PT PP (Persero) Tbk. Penunjukan tersebut membuat rekam jejak pendidikan dan perjalanan kariernya ikut menjadi sorotan.

Aisyah merupakan sosok profesional yang memiliki latar belakang akademik di bidang sains dan komunikasi internasional. Sebelum bergabung sebagai komisaris di perusahaan pelat merah tersebut, ia telah berkarier di sektor pemerintahan maupun swasta, termasuk perusahaan multinasional.

Biodata Singkat

Nama: Aisyah Zakiyyah

Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 30 Desember 1993

Tanggal pengangkatan sebagai Komisaris PT PP: 19 Mei 2026

Latar Belakang Pendidikan

Aisyah menempuh pendidikan tinggi di Jepang sebelum melanjutkan studi ke Australia.

Magister (S2) Komunikasi Internasional – Macquarie University, Sydney, Australia (2018).

Sarjana (S1) Kimia Terapan dan Biokimia – Gunma University, Maebashi City, Jepang (2015).

Perjalanan Karier

Sebelum dipercaya menjadi Komisaris PT PP, Aisyah telah mengemban sejumlah posisi strategis, antara lain:

Tenaga Ahli Menteri sekaligus Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum (2025–sekarang).

Head of Sales Division di PT Toyota Tsusho System Indonesia (2023–2024).

E-commerce and Marketing Manager di Lingble Ltd., Singapura (2021).

Tidak Memiliki Hubungan Afiliasi

Berdasarkan informasi resmi perusahaan, Aisyah Zakiyyah tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun pemegang saham PT PP (Persero) Tbk. Hal ini menjadi bagian dari penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Dengan latar belakang pendidikan internasional serta pengalaman di pemerintahan dan dunia usaha, Aisyah diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat fungsi pengawasan dan mendukung pengembangan strategi bisnis PT PP ke depan.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

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