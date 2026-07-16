Profil dan Pendidikan Kuntadi yang Diusulkan Jadi Jampidsus Pengganti Febrie Adriansyah

PROFIL dan pendidikan Kuntadi menarik diulas. Sebab, dia diusulkan jadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pengganti Febrie Adriansyah.

Sosok Kuntadi kini menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung. Dia dikenal memiliki pengalaman panjang di bidang penanganan perkara tindak pidana khusus.

1. Pendidikan Kuntadi

Kuntadi memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum. Ia meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.), kemudian melanjutkan pendidikan hingga memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.).

Selain itu, Kuntadi juga menyelesaikan pendidikan doktoral dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Jenderal Soedirman. Latar belakang akademik tersebut mendukung perjalanan kariernya dalam bidang penegakan hukum, khususnya penanganan perkara korupsi dan tindak pidana khusus.