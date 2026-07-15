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Profil dan Pendidikan Anjasmara yang Minta Maaf Usai Ramai Dikaitkan dengan Rizky Nazar dan Syifa Hadju

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |17:59 WIB
Profil dan Pendidikan Anjasmara yang Minta Maaf Usai Ramai Dikaitkan dengan Rizky Nazar dan Syifa Hadju
Anjasmara. (Foto: Instagram/@anjasmara)
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PROFIL dan pendidikan Anjasmara menarik diulas. Pasalnya, aktor senior itu tengah menjadi sorotan publik setelah menyampaikan permintaan maaf usai namanya ramai diperbincangkan di media sosial.

Hal itu bermula dari beredarnya potongan video yang membuat warganet mengaitkannya dengan hubungan asmara yang pernah terjalin antara aktor Rizky Nazar dengan aktris Syifa Hadju. Melalui media sosial, Anjasmara menegaskan bahwa video tersebut merupakan cuplikan yang dipotong di luar konteks. Ia pun menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat kesalahpahaman tersebut.

Anjasmara

1. Profil Anjasmara

Anjasmara lahir di Blitar, Jawa Timur, pada 13 November 1975. Pemilik nama lengkap Anjasmara Prasetya ini mengawali karier sebagai model sebelum dikenal luas sebagai aktor sinetron dan film.

Namanya melejit lewat sejumlah sinetron populer pada era 1990-an hingga awal 2000-an. Selain berakting, Anjasmara juga dikenal sebagai presenter, model, dan instruktur yoga.

Soal kehidupan pribadi, Anjasmara menikah dengan aktris Dian Nitami pada 1999. Rumah tangga keduanya kerap menjadi sorotan karena dikenal harmonis dan jauh dari isu miring.

2. Pendidikan Anjasmara

Anjasmara menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Jakarta. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Pancasila.

Namun, aktor tampak kelahiran 13 November 1975 itu dikabarkan tak menyelesaikan kuliahnya. Penyebabnya, dia lebih fokus meniti kariernya di dunia hiburan yang melesat pada era 1990-an.

Meski lebih banyak berkecimpung di dunia hiburan, Anjasmara tetap menaruh perhatian pada pendidikan dan pengembangan diri. Seiring berjalannya waktu, ia juga mendalami yoga hingga memperoleh sertifikasi sebagai instruktur dan aktif mengajarkan gaya hidup sehat.

 

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