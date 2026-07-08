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Profil dan Pendidikan Dody Hanggodo Lasmono, Menteri PU yang Heboh Kunker ke New York Ajak Anak dan Istri

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |16:54 WIB
Profil dan Pendidikan Dody Hanggodo Lasmono, Menteri PU yang Heboh Kunker ke New York Ajak Anak dan Istri
Dody Hanggodo Lasmono. (Foto: Kementerian PU)
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PROFIL dan pendidikan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo Lasmono, menarik diulas. Sebab, sosoknya tengah menjadi sorotan setelah beredarnya dokumen kunjungan kerja (kunker) ke New York, Amerika Serikat, yang mencantumkan nama istri dan putrinya dalam daftar delegasi.

Dokumen tersebut memicu polemik di media sosial karena agenda kunjungan dijadwalkan berdekatan dengan final Piala Dunia 2026. Kementerian PU menegaskan bahwa dokumen yang beredar merupakan dokumen administrasi untuk pengurusan visa, bukan persetujuan perjalanan dinas.

Menteri PU Dody Hanggodo

Pihak Kementerian PU juga menjelaskan bahwa dokumen tersebut menyatakan tidak ada penggunaan APBN untuk membiayai anggota keluarga. Jika istri atau anak ikut mendampingi, seluruh biayanya disebut berasal dari dana pribadi. Meski

1. Riwayat Pendidikan Dody Hanggodo Lasmono

Dody Hanggodo menempuh pendidikan tinggi di bidang teknik. Dia merupakan Sarjana Teknik Sipil di Universitas Brawijaya, Malang.

Setelah lulus, Dody berkarier di sektor konstruksi dan infrastruktur. Kemudian, dia terjun ke pemerintahan.

Sebelum dipercaya menjadi Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo dikenal sebagai pengusaha yang memiliki pengalaman panjang di sektor konstruksi dan pembangunan infrastruktur. Pengalaman tersebut membawanya dipercaya masuk Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Sejak dilantik pada Oktober 2024, Dody bertanggung jawab mengawal berbagai proyek strategis nasional. Dia bertugas mengawal pembangunan jalan, bendungan, irigasi, hingga pengembangan infrastruktur dasar di berbagai daerah.

 

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