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Perbandingan Pendidikan Ruben Onsu dengan Jordi Onsu, Beda Jauh?

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |15:34 WIB
Perbandingan Pendidikan Ruben Onsu dengan Jordi Onsu, Beda Jauh?
Ruben Onsu dan Jordi Onsu. (Foto: Instagram)
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PERBANDINGAN pendidikan Ruben Onsu dengan Jordi Onsu menarik diulas. Sebab, hubungan keduanya tengah jadi sorotan usai terlihat memanas.

Hubungan persaudaraan antara Ruben Onsu dan Jordi Onsu, memanas di tengah polemik pasca perceraian Ruben dan Sarwendah. Alih-alih membela saudara kandungnya, Jordi Onsu justru mengambil langkah mengejutkan dengan berpihak kepada mantan kakak iparnya, Sarwendah.

Kini, Ruben Onsu dan Jordi Onsu yang dikenal sebagai kakak-adik yang sama-sama sukses di dunia hiburan dan bisnis ramai diperbincangkan. Di balik perjalanan karier mereka, latar belakang pendidikan keduanya ternyata memiliki cerita yang berbeda.

1. Pendidikan Ruben Onsu

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Ruben Onsu diketahui menempuh pendidikan di bidang pariwisata. Ia pernah bersekolah di Sekolah Menengah Industri Pariwisata (SMIP) Jakarta dengan fokus pada bidang perhotelan.

Pendidikan tersebut menjadi salah satu bekal sebelum dirinya terjun lebih jauh ke dunia profesional. Setelah dikenal sebagai presenter dan figur publik, Ruben juga sempat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Ruben diketahui mengambil kuliah S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Bung Karno. Namun, kesibukannya di dunia hiburan membuat perjalanan kuliahnya tidak berjalan hingga selesai.

Meski tidak menyelesaikan pendidikan tinggi, Ruben berhasil membangun karier panjang sebagai presenter, aktor, sekaligus pengusaha. Namanya semakin dikenal setelah sukses mengembangkan berbagai bisnis di luar industri hiburan.

 

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