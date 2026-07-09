Profil dan Pendidikan Jerhemy Owen yang Ubah Lahan Sawit Ilegal Kembali Jadi Hutan

PROFIL dan pendidikan Jerhemy Owen menarik diulas. Sebab, dia tengah jadi sorotan usai ubah lahan sawit ilegal kembali jadi hutam.

Jerhemy Owen melakukan upaya memulihkan kawasan hutan lindung di Aceh Tamiang, Aceh. Bersama sejumlah pihak, ia ikut membersihkan sekitar 10 hektare lahan yang ditanami sekitar 1.300 pohon sawit ilegal untuk kemudian direstorasi menjadi hutan kembali.

Aksi tersebut menuai banyak apresiasi di media sosial. Jerhemy yang selama ini dikenal sebagai kreator konten edukasi dan pegiat lingkungan dinilai tidak hanya menyuarakan isu lingkungan melalui media sosial, tetapi juga turun langsung ke lapangan.

1. Profil Jerhemy Owen

Jerhemy Owen merupakan kreator konten asal Indonesia yang dikenal aktif mengangkat isu-isu lingkungan, perubahan iklim, serta gaya hidup berkelanjutan. Melalui berbagai platform media sosial, ia kerap membagikan edukasi mengenai konservasi alam, pengurangan sampah plastik, hingga pentingnya menjaga ekosistem hutan.

Konten-kontennya banyak menyasar generasi muda dengan gaya penyampaian yang sederhana sehingga mudah dipahami. Selain menjadi influencer, Jerhemy juga sering terlibat dalam berbagai kampanye lingkungan bersama komunitas maupun organisasi konservasi.

2. Pendidikan Jerhemy Owen

Ketertarikan Jerhemy terhadap isu lingkungan telah tumbuh sejak usia muda. Keinginannya untuk menempuh pendidikan di luar negeri muncul saat masih duduk di bangku SMP setelah menonton film Negeri Van Oranje. Sejak saat itu, ia bercita-cita melanjutkan studi di Belanda.

Impian tersebut akhirnya terwujud pada 2020 ketika Jerhemy berangkat ke Belanda untuk menempuh pendidikan tinggi di Avans University of Applied Sciences (Avans Hogeschool). Selama menempuh studi sarjana dari 2020 hingga 2024, Jerhemy mengikuti program berbasis proyek (project-based learning) yang berfokus pada berbagai isu keberlanjutan.

Beberapa topik yang dipelajari. Di antaranya soal manajemen sampah, penggunaan energi berkelanjutan, hingga adaptasi terhadap perubahan iklim.