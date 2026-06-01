Genzone Talks School Take Over Hadir di SMAN 5 Surakarta, Ajak Siswa Berani Kembangkan Diri Lewat Digital

SURAKARTA - Genzone Talks School Take Over kembali menyapa pelajar Indonesia. Kali ini, program inspiratif tersebut hadir di SMAN 5 Surakarta (Smaliska) pada Jumat, 22 Mei 2026, dengan membawa semangat untuk mendorong generasi muda lebih percaya diri dalam mengembangkan potensi diri di era digital.

Mengusung tema tentang pengembangan kemampuan di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial, acara ini menghadirkan berbagai kegiatan edukatif dan hiburan yang disambut antusias oleh para siswa.

Pada sesi utama talkshow, Genzone Talks menghadirkan Rachel Amanda sebagai narasumber. Aktris sekaligus content creator tersebut berbagi pengalaman seputar perjalanan kariernya dan pentingnya membangun citra diri yang positif di dunia digital.

Bahas Soal Personal Branding

Dalam sesi tersebut, Rachel Amanda menekankan bahwa media sosial saat ini bukan hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga dapat menjadi representasi diri seseorang di hadapan publik maupun dunia profesional.

Menurutnya, personal branding yang baik dapat membuka banyak peluang di masa depan. Bahkan, jejak digital yang dimiliki seseorang kini kerap menjadi pertimbangan dalam berbagai kesempatan, mulai dari pendidikan hingga dunia kerja.

“Sekarang media sosial bisa menjadi CV kita. Apa yang kita tampilkan di sana bisa dilihat banyak orang dan membentuk kesan tentang diri kita,” ungkap Rachel Amanda di hadapan para siswa.

Sesi talkshow berlangsung interaktif dan penuh semangat. Para siswa terlihat aktif mengajukan pertanyaan seputar pengembangan diri, dunia kreatif, hingga cara membangun personal branding yang positif di media sosial.