Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Genzone Talks School Take Over Hadir di SMAN 5 Surakarta, Ajak Siswa Berani Kembangkan Diri Lewat Digital

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 31 Mei 2026 |19:45 WIB
Genzone Talks School Take Over Hadir di SMAN 5 Surakarta, Ajak Siswa Berani Kembangkan Diri Lewat Digital
Genzone Talks School Take Over Hadir di SMAN 5 Surakarta, Ajak Siswa Berani Kembangkan Diri Lewat Digital (Foto: Okezone)
A
A
A

SURAKARTA - Genzone Talks School Take Over kembali menyapa pelajar Indonesia. Kali ini, program inspiratif tersebut hadir di SMAN 5 Surakarta (Smaliska) pada Jumat, 22 Mei 2026, dengan membawa semangat untuk mendorong generasi muda lebih percaya diri dalam mengembangkan potensi diri di era digital.

Mengusung tema tentang pengembangan kemampuan di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial, acara ini menghadirkan berbagai kegiatan edukatif dan hiburan yang disambut antusias oleh para siswa.

Pada sesi utama talkshow, Genzone Talks menghadirkan Rachel Amanda sebagai narasumber. Aktris sekaligus content creator tersebut berbagi pengalaman seputar perjalanan kariernya dan pentingnya membangun citra diri yang positif di dunia digital.

Bahas Soal Personal Branding

Dalam sesi tersebut, Rachel Amanda menekankan bahwa media sosial saat ini bukan hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga dapat menjadi representasi diri seseorang di hadapan publik maupun dunia profesional.

Menurutnya, personal branding yang baik dapat membuka banyak peluang di masa depan. Bahkan, jejak digital yang dimiliki seseorang kini kerap menjadi pertimbangan dalam berbagai kesempatan, mulai dari pendidikan hingga dunia kerja.

“Sekarang media sosial bisa menjadi CV kita. Apa yang kita tampilkan di sana bisa dilihat banyak orang dan membentuk kesan tentang diri kita,” ungkap Rachel Amanda di hadapan para siswa.

Sesi talkshow berlangsung interaktif dan penuh semangat. Para siswa terlihat aktif mengajukan pertanyaan seputar pengembangan diri, dunia kreatif, hingga cara membangun personal branding yang positif di media sosial.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/624/3215193/relaxa-r9un_large.jpg
Serunya Genzone School Take Over di SMAN 55 Bareng Relaxa, Ada Momen Gombal Bareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/65/3213873/zahid-Ajz7_large.jpg
Zahid Ibrahim Ungkap Perjalanan Temukan Passion, Berawal dari Nekat Tinggalkan ITB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/624/3213772/genzone-4iuk_large.jpg
Okezone Gelar Genzone Talks School Take Over di SMAN 55 Jakarta, Ajak Siswa Siap Hadapi Dunia Karier
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/624/3213498/genzone-YcND_large.jpg
Genzone Talks School Take Over Bareng Relaxa, Ajak Siswa Temukan Passion Sejak Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/624/3203394/okezone-ayAI_large.jpg
Sukses Digelar, Genzone Talks School Take Over SMAN 24 Jakarta Padukan Edukasi dan Hiburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/624/3201271/okezone-BtNL_large.jpg
Okezone Gelar GenZone Talks School Take Over, Siap Gombal Bareng Gen Z dan Relaxa
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement