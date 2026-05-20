Vania Cita dan Afridha Maheza Beri Tips Memunculkan Inner Beauty Bagi Perempuan di Genzone Talks

SURAKARTA - Ratusan mahasiswa antusias mengikuti sesi Genzone Talks dalam rangkaian acara iNews Media Group Campus Connect di Gedung Suhardi, Universitas Sebelas Maret, Rabu (20/5/2026). Dalam diskusi bertema “Pretty, Smart, Powerful”, para narasumber membahas cara membangun inner beauty perempuan melalui pola pikir positif, kecerdasan emosional, hingga sikap baik terhadap sesama.

Owner AMSKIN Beauty Clinic, Afridha Maheza, mengatakan inner beauty dapat muncul ketika seseorang mampu menjaga pikiran tetap positif dalam menghadapi berbagai persoalan hidup.

Menurutnya, perempuan perlu lebih tenang dan fokus mencari solusi ketika menghadapi masalah, sehingga tidak mudah larut dalam kepanikan maupun overthinking. Ia menilai pola pikir seseorang akan sangat memengaruhi ekspresi dan aura yang dipancarkan.

“Kalau lagi punya masalah, coba dicari dulu jalan keluarnya. Misalnya sedang berjuang cari kerja, tentukan dulu mau kerja di mana dan kemampuan yang dimiliki apa. Apa yang kita pikirkan itu berpengaruh ke ekspresi juga,” ujar Afridha dalam diskusi tersebut.

Sementara itu, Founder Malaka, Vania Cita, menilai berpikir positif perlu diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis dan kecerdasan dalam memahami situasi.