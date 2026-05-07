MNC University dan Kemendes Kolaborasi Kembangkan Potensi Desa

JAKARTA – MNC University kolaborasi bersama Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Ditjen PPDT) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT) dalam mendukung pengembangan koperasi desa dan desa tematik berbasis digital serta pemberdayaan masyarakat.

Kolaborasi ini diwujudkan melalui forum diskusi strategis bersama Universiti Utara Malaysia (UUM) yang membahas tata kelola koperasi desa, penguatan ekonomi masyarakat, hingga pengembangan desa berbasis potensi lokal dan teknologi digital.

Direktur Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus (P2DK) Kemendesa PDT, Ridha Haykal Sama, menyampaikan bahwa pengembangan koperasi desa dan desa tematik membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi.

Menurutnya, keterlibatan MNC University diharapkan mampu memperkuat aspek digitalisasi, branding, promosi, serta peningkatan kapasitas masyarakat desa melalui pendekatan teknologi dan ekonomi kreatif.

Dalam forum tersebut, Dekan Fakultas Akuntansi Universiti Utara Malaysia, Prof. Raja Haslinda, turut memaparkan praktik tata kelola koperasi berbasis komunitas di Malaysia yang berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan yang profesional dan berkelanjutan.