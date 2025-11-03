Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Viral! Anak SD Diduga Dianiaya hingga Matanya Merah dan Lebam

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |14:54 WIB
Viral! Anak SD Diduga Dianiaya hingga Matanya Merah dan Lebam
Viral seorang anak SD diduga dianiaya hingga matanya merah dan lebam. Kasus ini sudah menjadi sorotan pemeritah daerah dan dinas pendidikan (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Viral seorang anak SD diduga dianiaya hingga matanya merah dan lebam. Kasus ini sudah menjadi sorotan pemeritah daerah dan dinas pendidikan.

Bocah bernama Fatiyah ini diduga mengalami kekerasan di sekolah. Awalnya, pada 27 Oktober 2025 Ibu Fatiyah bernama Erna menjemput anaknya di SD 150 Sungai Tenang Gandus. Erna terkejut dengan kondisi Fatiyah saat dijemput di sekolah. Matanya dalam keadaan seperti di foto ini merah kedua mata dan lebam disekitaran mata, demikian dilansir dari Instagram Virasoniaaaa, Senin (3/11/2025).

Erna pun langsung menanyakan kepada guru yang ada di kelas “Apa yang terjadi kepada Fatiyah?” Tak mendapatkan jawaban jelas, guru di kelas itu bilang “bukan aku” dan ketika ditanya kepada guru yg lain jawabannya “tidak tahu” bahkan ada yg bilang “mungkin karna efek main handphone.”

Erna tak terima dengan jawaban tersebut karena Fatiyah sangat jarang sekali memegang handphone. Dia menduga luka di matanya juga memar seperti kena pukulan atau benda tumpul.

Ketika Bi Erna bilang ingin melaporkan ke pihak berwajib, salah satu guru merespon seperti ini “Jangan asal tuduh nanti kamu bisa dilaporin balik.” Mendengar kalimat tersebut, Erna jadi takut untuk melaporkan hal tersebut karna tidak ada bukti CCTV dan tidak ada saksi, karna semua murid disana ketika ditanyakan hanya menjawab tidak tahu.”

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Sekolah Dianiaya Kekerasan Guru Viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/624/3184331/viral-3Gcf_large.jpg
Viral! Guru di Bulukumba Sulsel Minta Maaf Usai Videokan Atap Sekolah Ambruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/65/3183929/mahasiswa_unpam-MATh_large.jpg
Viral Mahasiswa Rusak Jok Motor di Unpam, Ngaku Salah dan Sedang Emosi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/624/3183591/viral-lZ5a_large.jpg
Viral! Siswi SMP di Malang Jadi Korban Perundungan oleh 3 Temannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/624/3182892/viral-z5LP_large.jpg
Momen Menegangkan Guru dan Siswa Bertaruh Nyawa Seberangi Sungai demi Sekolah di Halmahera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/624/3182794/zidan-4o1g_large.png
Kisah Haru Zidan, Penyandang Disabilitas yang Diterima Kerja di Transjakarta Usai Berbincang dengan Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/624/3180921/guru-vX82_large.jpg
Kisah Miris Guru Pedalaman Toraja, Terlilit Utang Ongkos Ojek Rp10 Juta Demi Mengajar
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement