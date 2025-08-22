Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Festival Luminex Art & Technology, Mahasiswa MNC University Hari ke-3 Talkshow Talenta Digital hingga News Anchor Competition

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 22 Agustus 2025 |16:36 WIB
Festival Luminex Art & Technology, Mahasiswa MNC University Hari ke-3 Talkshow Talenta Digital hingga News Anchor Competition
Festival Luminex Art & Technology, Mahasiswa MNC University Hari ke-3 Talkshow Talenta Digital hingga News Anchor Competition (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Festival Hari ke-3 Luminex Art & Technology, yang digagas mahasiswa prodi Sains Komunikasi MNC University menggelar beberapa kegiatan menarik mulai dari talkshow hingga news anchor competition, pada Kamis, 21 Agustus 2025 di Auditorium Lt.6 MNC University.

Di sesi pertama, mahasiswa MNC University menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Educator Judi Online.
Perwakilan Kominfo yakni Kepala Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Nusirwan membawakan materi tentang Menjadi Talenta Unggul: Peran Generasi Muda Mendorong Daya Saing Bangsa. Sementara Educator Judi Online Imam Budi membawakan topik Smart Digital Living: Breaking The Chain of Online Gambling.

Kemudian di sesi kedua, mahasiswa menggelar sharing session dengan Digital Business Division Head MNC Bank Ivans Juana tentang Literasi Keuangan di Era Digital bagi Gen-z, kompetisi news anchor siswa/i SMA/SMK se-Indonesia yang sebelumnya sudah dilaksanakan secara online dan pengumuman pemenangnya dilaksanakan hari ini dengan talkshow yang menghadirkan Presenter & Produser iNews Togi Sinaga dan MA-Indonesia Lead Merchant Community Grab & Jr. Asst. Professor in Linguistics Dery Rovino.

Sesi kedua ini merupakan bagian dari program mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris.

Berikut ini beberapa sponsor yang mendukung festival Luminex Art & Technology 2025 ialah: NU high school fest, Toki woki dimsum, MNC Bank, Motion Bank, Vision +, McDonald's, Buttered, OT Group, OMG dan ESPORT STAR.
Sementara Media & Community Partner terdiri dari: Campuslife, INews Media Grup, Rumah BUMN Jakarta, Grab, ZW7 Radio, Audio +, Okezone, XYZ Sports Radio, Looks Radio, Grim Radio, Pagar Raya, KTF (Kupas Tuntas Film), PBC, Pojok Event, Event Media end, Event Update Indonesia, Seminar Utama, FOS – K, MPK Osis, MBO (Maju Bersama Osis), Kominfo, Dynacs 24 dan Info Event.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program studi, kolaborasi akademik, maupun kegiatan di MNC University, silakan kunjungi: Website: https://mncu.ac.id/

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

