HOME EDUKASI KAMPUS

MNC University Bawa Angin Segar di Dunia Pendidikan Matematika, Tandatangani MoU dengan I-MES

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 21 Agustus 2025 |20:11 WIB
MNC University Bawa Angin Segar di Dunia Pendidikan Matematika, Tandatangani MoU dengan I-MES
MNC University Bawa Angin Segar di Dunia Pendidikan Matematika, Tandatangani MoU dengan I-MES (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Indonesian Mathematics Educators Society (I-MES) sukses menyelenggarakan Sarasehan Ketua Program Studi Pendidikan Matematika se-Indonesia di Oakwood Hotel & Resort, Taman Mini, Jakarta. Kegiatan ini diisi dengan pemaparan materi dari dua pakar pendidikan Matematika sekaligus asesor LAMDIK, yakni Dr. Muhammad Irfan (Universitas Negeri Yogyakarta) dan Dr. Cecep Anwar Hadi Firdos (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten).

Acara dibuka oleh Ketua Umum I-MES, Prof. Dr. Sri Adi Widodo, yang menekankan pentingnya pertemuan ini sebagai ajang silaturahmi sekaligus wadah membangun jejaring kerja sama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Ia juga mengapresiasi kerja panitia dari Pengurus I-MES Wilayah DKI Jakarta yang telah menyelenggarakan kegiatan dengan baik dan lancar.

Dalam sesi pemaparan, para narasumber membahas pentingnya penyamaan persepsi dalam penyusunan kurikulum Program Studi Pendidikan Matematika, mulai dari penentuan profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK), hingga sub-CPMK. Mereka menegaskan bahwa seluruh aspek tersebut harus dirancang secara selaras agar saling melengkapi dan mendukung kualitas lulusan yang kompetitif.

MNC University turut hadir dalam kegiatan ini melalui perwakilan Ketua Program Studi Pendidikan Matematika, Dr. Leonard, M.M., M.Pd., bersama Shelly Morin, M.Pd. Dalam kesempatan tersebut, Dr. Leonard yang juga menjabat sebagai Pengurus Pusat I-MES menyampaikan pandangannya terkait fenomena menurunnya minat calon mahasiswa untuk melanjutkan studi di program Pendidikan Matematika.

“Di MNC University, yang erat dengan dunia industri, kami mendorong perubahan profil lulusan agar tidak hanya diarahkan menjadi pendidik, tetapi juga dipersiapkan untuk terjun di berbagai bidang industri, termasuk sebagai data analis maupun aktuaris,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
