Cara Cek NISN dengan Nama Secara Online

Cara Cek NISN dengan Nama Secara Online (Foto: Freepik)

JAKARTA – Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) merupakan identitas resmi yang dimiliki setiap siswa di Indonesia. NISN sangat penting karena digunakan dalam berbagai administrasi pendidikan, mulai dari pendaftaran sekolah hingga seleksi masuk perguruan tinggi.

Kini, pengecekan NISN bisa dilakukan dengan mudah secara online hanya dengan bermodalkan nama dan data pribadi lainnya.

Dengan adanya layanan ini, siswa dan orang tua tidak perlu lagi repot mengurus secara manual ke sekolah atau dinas terkait. Cukup melalui ponsel atau komputer, data NISN dapat diakses kapan saja.

Cek NISN Siswa

Kalau kamu belum tahu, berikut cara mengecek NISN:

- Akses situs resmi NISN



- Kunjungi laman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di alamat https://nisn.data.kemdikbud.go.id/.

- Pilih pencarian berdasarkan nama



- Pada halaman utama, klik menu pencarian berdasarkan nama yang terletak di bagian kanan atas.

- Isi data yang dibutuhkan