Viral Selamatkan Bendera Merah Putih Tetap Berkibar, Siswa SD Korban Banjir: Merdeka!

JAKARTA - Viral seorang siswa SD korban banjir di Sumatera mengibarkan bendera Merah Putih sambil meminta bantuan kepada Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Dia adalah Patria Zendrato, murid SD Negeri 157623 Pagaran Honas, salah satu desa di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Patria mengungkapkan bahwa dirinya dan sekolahnya hancur diterjang banjir.

"Pak Prabowo mohon bantuannya, oke gas!" ujarnya polos sambil melakukan hormat, seperti dikutip dari akun Instagram Nimfakristiani, Kamis (4/12/2025).

Patria hanya bisa menyelamatkan sedikit pakaian dan buku. Sementara rumah serta harta benda milik keluarganya hilang tersapu banjir.

"Saya hanya bisa menyelamatkan bendera ini. Bendera ini Merah Putih harus tetap berkibar. Segalanya boleh hancur, tetapi bendera harus tetap berkibar. Merdeka!" katanya.

Dalam akun Instagram milik Nimfakristiani tertulis: