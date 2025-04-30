Cara Cek NISN SD, SMP, SMA untuk Penerima PIP 2025

JAKARTA - Cara cek NISN SD, SMP, SMA untuk penerima PIP 2025. Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2025 kembali hadir untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu dalam membiayai pendidikan. Untuk mengetahui apakah anak Anda terdaftar sebagai penerima bantuan PIP, berikut adalah panduan lengkap cara mengecek status penerima menggunakan NISN dan NIK.



Langkah-langkah Cek Status Penerima PIP 2025

1. Siapkan Data Diri

Pastikan Anda memiliki dua informasi berikut:

* NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) – Dapat diperoleh melalui situs nisn.data.kemdikbud.go.id jika belum mengetahui.

* NIK (Nomor Induk Kependudukan) – Tercantum pada Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).

2. Akses Situs Resmi PIP

Kunjungi situs resmi PIP di pip.dikdasmen.go.id.

3. Masukkan Data yang Diperlukan

Pada halaman utama, pilih menu "Cari Penerima PIP" dan masukkan:

* NISN

* NIK

* Kode Captcha yang tertera di layar.

4. Klik “Cek Penerima PIP”

Setelah semua data dimasukkan, klik tombol "Cek Penerima PIP" untuk melihat hasilnya.

5. Lihat Hasil Pencarian

Sistem akan menampilkan informasi apakah siswa tersebut terdaftar sebagai penerima PIP, lengkap dengan detail wilayah dan nama siswa yang memenuhi syarat.