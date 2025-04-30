Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Cara Cek NISN SD, SMP, SMA untuk Penerima PIP 2025

Ameiliani Putri , Jurnalis-Rabu, 30 April 2025 |13:22 WIB
Cara Cek NISN SD, SMP, SMA untuk Penerima PIP 2025
Cara Cek NISN SD, SMP, SMA untuk Penerima PIP 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cara cek NISN SD, SMP, SMA untuk penerima PIP 2025. Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2025 kembali hadir untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu dalam membiayai pendidikan. Untuk mengetahui apakah anak Anda terdaftar sebagai penerima bantuan PIP, berikut adalah panduan lengkap cara mengecek status penerima menggunakan NISN dan NIK.

 
Langkah-langkah Cek Status Penerima PIP 2025

1. Siapkan Data Diri
Pastikan Anda memiliki dua informasi berikut:
* NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) – Dapat diperoleh melalui situs nisn.data.kemdikbud.go.id jika belum mengetahui.
* NIK (Nomor Induk Kependudukan) – Tercantum pada Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).

2. Akses Situs Resmi PIP
Kunjungi situs resmi PIP di pip.dikdasmen.go.id.

3. Masukkan Data yang Diperlukan
Pada halaman utama, pilih menu "Cari Penerima PIP" dan masukkan:
* NISN
* NIK
* Kode Captcha yang tertera di layar.

4. Klik “Cek Penerima PIP”
Setelah semua data dimasukkan, klik tombol "Cek Penerima PIP" untuk melihat hasilnya.

5. Lihat Hasil Pencarian
Sistem akan menampilkan informasi apakah siswa tersebut terdaftar sebagai penerima PIP, lengkap dengan detail wilayah dan nama siswa yang memenuhi syarat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Sekolah NISN Siswa NISN PIP Dana PIP
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/624/3180032/rupiah-3nJI_large.jpg
Ini Kriteria Siswa Penerima Bantuan PIP PAUD/TK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/624/3178716/pip-uqiR_large.jpg
Ini Cara Cek Bansos PIP Termin 3 2025, Sudah Masuk Rekening atau Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/624/3178180/pip-ZhgE_large.jpg
Penyebab dan Solusi jika Muncul Keterangan Data Tidak Ditemukan saat Cek Bantuan PIP 2025 untuk SD, SMP dan SMA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/624/3176999/pip-e6N0_large.jpg
Link Resmi dan Cek Status Penerima Bansos PIP Anak Sekolah Tahap Terakhir Cair Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/624/3173290/sekolah-pv1s_large.jpg
Cara Memperbaiki dan Mengatasi Rekening PIP yang Tidak Aktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/624/3169354/sekolah-Hjbo_large.jpg
Bantuan Dana PIP Berapa Kali Cair dalam Setahun? Simak Ketentuannya
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement