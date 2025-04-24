Ini Cara Cek Dana PIP Kemendikdasmen Via Sipintar Lengkap dengan Nominalnya

JAKARTA - Ini cara cek dana PIP Kemendikdasmen via Sipintar lengkap dengan nominalnya. Penerima manfaat dari Program Indonesia Pintar (PIP) sekarang memiliki cara yang lebih sederhana untuk memantau pengeluaran dana bantuan.

Dengan adanya platform resmi Kementerian Pendidikan yang dinamakan Sistem Informasi Program Indonesia Pintar (SIPINTAR), pemeriksaan dana PIP dapat dilakukan dengan cara yang praktis, dengan rincian jumlah yang diterima.

Program bantuan pendidikan ini ditujukan kepada siswa dari tingkat Sekolah dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Dengan adanya fasilitas online ini, proses pemeriksaan dana tidak perlu lagi dilakukan secara manual ke sekolah atau bank yang menyalurkan bantuan.

Cukup dengan mengunjungi situs resmi, masyarakat dapat mengetahui status pengeluaran bantuan serta jumlah dana yang tersedia berdasarkan tingkat pendidikan masing-masing. SIPINTAR hadir sebagai bentuk keterbukaan dan kemudahan dalam pengelolaan bantuan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah.

Cara cek dana PIP

Berikut adalah panduan menyeluruh tentang bagaimana memeriksa dana PIP Kemendikbud melalui SIPINTAR, serta jumlah yang akan diterima, sehingga proses pengecekan menjadi lebih sederhana dan penuh informasi.

1. Memastikan NISN Siswa

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan keakuratan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Untuk memeriksa hal ini, kunjungi situs resmi NISN di https://nisn.data.kemdikbud.go.id. Lengkapi formulir pencarian dengan informasi yang diperlukan: nama siswa, tempat dan tanggal lahir, serta nama ibu. Jangan lupa untuk mencentang verifikasi "Saya bukan robot", kemudian klik “Cari Data” untuk melihat NISN.

2. Mengunjungi Portal Resmi PIP Kemendikdasmen

Setelah mendapatkan NISN, akses situs resmi Program Indonesia Pintar di https://pip.kemendikdasmen.go.id. Gulir ke bawah sampai menemukan bagian kolom pencarian penerima PIP.

3. Menginput Data Pribadi

Isi formulir yang tersedia dengan NISN dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) siswa. Pastikan informasi sesuai dengan identitas resmi untuk menghindari kemungkinan kesalahan sistem.