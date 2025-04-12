Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Pencairan Dana PIP 2025 untuk Siswa SD, SMP dan SMA

Alifya Amari Poetry , Jurnalis-Sabtu, 12 April 2025 |15:07 WIB
Pencairan Dana PIP 2025 untuk Siswa SD, SMP dan SMA
Pencairan Dana PIP 2025 untuk Siswa SD, SMP dan SMA. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA- Penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2025 untuk kelas akhir jenjang SD kelas 6, SMP kelas 9, SMA/SMK kelas 12 tahap pertama resmi dimulai 10 April 2025. 

Adapun tujuan dari program PIP adalah untuk membantu siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu mengurangi biaya pendidikan, terutama menjelang kelulusan. Dilansir dari Instagram resmi Sobat PIP, penyaluran dana PIP telah ditetapkan kepada 2.691.743 siswa di berbagai jenjang pendidikan dengan  total anggaran sebesar 1.310.707.575.000. 

Penerima bantuan sosial PIP dibagi menjadi dua, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

DTKS sendiri merupakan data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, demografi dan status kesejahteraan terendah di Indonesia. Sedangkan P3KE adalah sistem data yang digunakan untuk mengidentifikasi keluarga yang berhak menerima bantuan, dan PIP adalah salah satu bantuan yang diberikan kepada keluarga-keluarga tersebut. 

Distribusi penerima dana PIP ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, berikut rinciannya :

Sekolah Dasar (SD)/SDLB/Paket A 

938.160 siswa, dengan total anggaran Rp211.086.000.000

DTKS 

SD : 623.434 Siswa, Rp140.272.650.000

SDLB : 434 Siswa, Rp97.650.000

РАКЕТ А : 2.264 Siswa, Rp509.400.000

P3KE

SD : 310.700 Siswa, Rp69.907.500

SDLB 329 Siswa, Rp74.025.000

РАКЕТ А 999 Siswa, Rp224.775.000

Sekolah Menengah Pertama (SMP)/SMPLB/Paket B

911.625 siswa, dengan total anggaran Rp341.859.375.000

DTKS

SMP : 654.327 Siswa, Rp245.372.625.000

SMPLB : 2.233 Siswa, Rp837.375.000

РАКЕТ В : 6.842 Siswa, Rp2.565.750.000

P3KE

SMP : 244.753 Siswa, Rp91.782.375.000

SMPLB : 783 Siswa, Rp293.625.000

РАКЕТ В : 2.687 Siswa, Rp1.007.625.000

Sekolah Menengah Atas (SMA)/SMALB/Paket C 

399.260 siswa, dengan total anggaran Rp359.334.000.000

DTKS

SMA : 343.014 Siswa, Rp308.712.600.000

SMALB : 1.300 Siswa, Rp1.170.000.000

РАКЕТ С : 8.822 Siswa, Rp7.939.800.000

P3KE

SMA : 44.554 Siswa, Rp40.098.600.000

SMALB : 137 Siswa, Rp123.300.000

РАКЕТ С : 1.433 Siswa, Rp1.289.700.000

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

442.698 siswa, dengan total anggaran Rp398.428.200.000.

DTKS

SMK : 387.843 Siswa, Rp349.058.700.000

P3KE

SMK : 54.855 Siswa, Rp49.369.500.000

 

Halaman:
1 2
