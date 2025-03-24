Begini Cara Cek PIP SD 2025 yang Belum Cair Lengkap dengan Penyebabnya

Begini Cara Cek PIP SD 2025 yang Belum Cair Lengkap dengan Penyebabnya. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Begini cara cek PIP SD 2025 yang belum cair lengkap dengan penyebabnya. Banyak orang tua dan wali murid mempertanyakan dana Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa SD yang akan cair pada tahun 2025. Namun, banyak yang mengalami kesulitan karena dana tersebut belum cair.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus berusaha memastikan bahwa bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) sampai ke siswa yang membutuhkan. Program bantuan sosial PIP bertujuan untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu tetap dapat pergi ke sekolah.

Status pencairan dana PIP untuk siswa SD tahun 2025, dapat dilakukan melalui situs web resmi PIP Kemendikbudristek. Dengan proses yang sederhana, mengumpulkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) siswa.

Jika ternyata nama siswa yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai penerima bantuan PIP, mungkin ada banyak kemungkinan yang terjadi. Berikut sejumlah penyebab yang memungkinkan PIP belum dicairkan.

Penyebab PIP Belum Cair

Menurut situs Puslabdik Kemdikbud, ada berbagai alasan mengapa PIP belum cair. Diantaranya adalah

Pada tahun tersebut tidak menerima PIP. Anda dapat menanyakan lebih lanjut ke institusi terkait hal ini.

Perubahan akun Tanyakan kepada institusi pendidikan apakah rekeningnya masih tetap sama.

Dana telah ditarik sebelumnya. Lihat buku tabungan Anda untuk mencatat semua transaksi rekening.

Penerima PIP tidak melakukan aktivasi rekening.

Masih berada di dalam SK Nominasi PIP dan belum dimasukkan ke dalam SK Pemberian PIP.

Dana dikembalikan ke kas negara.

Tidak termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.

Data DTKS dan Dapodik tidak seragam.

Tidak ada dinas pendidikan atau pemangku kepentingan yang mengusulkan kembali data peserta didik

Siswa berhenti sekolah, meninggal, atau tidak diketahui.

dilaporkan sebagai anggota keluarga yang mampu.