HOME EDUKASI SEKOLAH

Kenapa Dana PIP Belum Masuk ke Rekening? Ini Penyebabnya

Ayu Aulia Rahayu , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |17:51 WIB
Kenapa Dana PIP Belum Masuk ke Rekening? Ini Penyebabnya
Kenapa Dana PIP Belum Masuk ke Rekening? Ini Penyebabnya (Foto: Freepik)
JAKARTA - Kenapa dana PIP belum masuk ke rekening? ini penyebabnya. Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan inisiatif pemerintah untuk memberikan bantuan pendidikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu.

Namun, tidak jarang terjadi keterlambatan atau kendala dalam pencairan dana PIP ke rekening penerima. Hingga menimbulkan pertanyaan di kalangan siswa dan keluarga penerima PIP. Berikut beberapa penyebab umum yang dapat menghambat proses tersebut yang dikutip dari berbagai sumber dan dirangkum oleh Okezone pada Jumat (14/3/2025).

1. Data Tidak Sesuai dengan Dapodik

Ketidaksesuaian data seperti Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), Nomor Induk Kependudukan (NIK), atau data lainnya dengan Database Pendidikan (Dapodik) dapat menyebabkan dana PIP tidak cair. Penting bagi siswa dan sekolah untuk memastikan bahwa semua data telah terinput dengan benar dan sesuai.

2. Rekening SimPel Bermasalah atau Tidak Aktif

Dana PIP disalurkan melalui rekening Simpanan Pelajar (SimPel). Jika rekening tersebut bermasalah atau tidak aktif, dana tidak dapat ditransfer. Siswa harus memastikan bahwa rekening mereka aktif dan tidak mengalami kendala teknis.

3. Tidak Terdaftar sebagai Penerima PIP Tahun Berjalan

Meskipun sebelumnya pernah menerima dana PIP, siswa harus memastikan bahwa mereka terdaftar kembali sebagai penerima pada tahun berjalan. Jika tidak diusulkan kembali oleh sekolah atau tidak memenuhi kriteria, dana tidak akan cair.

4. Proses Aktivasi Rekening Belum Selesai

Setelah melakukan aktivasi rekening, dana PIP tidak langsung cair. Pencairan dana dilakukan setelah siswa menerima Surat Keputusan (SK) Pemberian. Oleh karena itu, siswa perlu memantau status SK tersebut secara berkala.

 

