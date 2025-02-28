Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kenapa Saldo PIP 2025 Kosong? Ini Penyebabnya

Rifdahnailah Larasati , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |00:44 WIB
Kenapa Saldo PIP 2025 Kosong? Ini Penyebabnya
Saldo PIP 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kenapa saldo PIP 2025 kosong? Program Indonesia Pintar (PIP) dari Pemerintah yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu agar bisa melanjutkan pendidikan yang layak. 

Dana PIP termin pertama sudah dicairkan sejak Februari 2025. Namun, tak sedikit penerima PIP 2025 yang mengeluhkan bahwa saldo PIP 2025 kosong meskipun informasi pada laman PIP menunjukkan dana sudah dikirim.

1. Keluhan Saldo PIP 2025 Kosong

Dari laporan para penerima, terdapat beberapa kasus keluhan yang mereka alami, seperti berikut:

* Dana Sudah Dicairkan, Namun Saldo Kosong

Saat siswa melihat informasi pencairan dana di laman PIP, namun ketika melakukan pengecekan di ATM atau buku tabungan tidak ada dana masuk.

* Sudah Melakukan Aktivasi, Namun Tidak Ada Dana Masuk

Siswa yang sudah melakukan aktivasi dan telah memiliki SK dengan tanggal tertentu, tetapi saat melakukan pengecekan di ATM atau buku tabungan saldo v v v v v

Lantas, kenapa saldo PIP 2025 kosong? Ini penyebabnya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/624/3185526/pip-17k2_large.jpg
Info Terbaru Cek PIP Siswa SD yang Belum Cair di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/624/3181316/pip-qoji_large.jpg
Ini Cara Cek Bansos PIP November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/624/3180032/rupiah-3nJI_large.jpg
Ini Kriteria Siswa Penerima Bantuan PIP PAUD/TK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/624/3178716/pip-uqiR_large.jpg
Ini Cara Cek Bansos PIP Termin 3 2025, Sudah Masuk Rekening atau Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/624/3178180/pip-ZhgE_large.jpg
Penyebab dan Solusi jika Muncul Keterangan Data Tidak Ditemukan saat Cek Bantuan PIP 2025 untuk SD, SMP dan SMA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/624/3176999/pip-e6N0_large.jpg
Link Resmi dan Cek Status Penerima Bansos PIP Anak Sekolah Tahap Terakhir Cair Oktober 2025
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement