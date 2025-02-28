Kenapa Saldo PIP 2025 Kosong? Ini Penyebabnya

JAKARTA - Kenapa saldo PIP 2025 kosong? Program Indonesia Pintar (PIP) dari Pemerintah yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu agar bisa melanjutkan pendidikan yang layak.

Dana PIP termin pertama sudah dicairkan sejak Februari 2025. Namun, tak sedikit penerima PIP 2025 yang mengeluhkan bahwa saldo PIP 2025 kosong meskipun informasi pada laman PIP menunjukkan dana sudah dikirim.

1. Keluhan Saldo PIP 2025 Kosong

Dari laporan para penerima, terdapat beberapa kasus keluhan yang mereka alami, seperti berikut:

* Dana Sudah Dicairkan, Namun Saldo Kosong

Saat siswa melihat informasi pencairan dana di laman PIP, namun ketika melakukan pengecekan di ATM atau buku tabungan tidak ada dana masuk.

* Sudah Melakukan Aktivasi, Namun Tidak Ada Dana Masuk

Siswa yang sudah melakukan aktivasi dan telah memiliki SK dengan tanggal tertentu, tetapi saat melakukan pengecekan di ATM atau buku tabungan saldo v v v v v

Lantas, kenapa saldo PIP 2025 kosong? Ini penyebabnya.