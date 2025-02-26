Link Terbaru Cara Cek Penerima PIP 2025 Lengkap dengan Besaran Bantuannya

JAKARTA - Link terbaru cara cek penerima PIP 2025 beserta besaran bantuan yang didapatkan oleh penerima, simak selengkapnya.

PIP adalah program inisiatif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk memberikan bantuan pendidikan kepada siswa yang tergolong dalam kategori keluarga miskin atau kurang mampu.

Tujuan dari dana ini adalah untuk mendukung siswa dalam menyelesaikan pendidikan menengah mereka, dengan penggunaan yang fleksibel untuk kebutuhan pendidikan seperti pembelian perlengkapan sekolah dan biaya transportasi.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan alat untuk merealisasikan Program Indonesia Pintar (PIP), yang memberikan bantuan uang tunai, memperluas akses pendidikan, dan menyediakan kesempatan belajar bagi siswa dan mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

Program Indonesia Pintar ini diutamakan kepada siswa yang tengah bersekolah di sekolah swasta, pernyatan ini dikatakan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof. Abdul Mu’ti.

Beliau mengatakan, pemberian bantuan ini bertujuan untuk membantu siswa yang gagal masuk ke sekolah negeri dan menghadapi kendala ekonomi, sehingga mereka tetap dapat mengakses pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.

1. Cara Cek Penerima PIP 2025

Bagi siswa yang mendaftar Program Indonesia Pintar, maka bisa melakukan pengecekan terkait penerimaan PIP, dengan cara :

Buka link https://pip.dikdasmen.go.id/home_v1.