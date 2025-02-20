Kapan Saldo PIP 2025 Masuk Rekening?

JAKARTA- Kapan saldo PIP 2025 masuk rekening? Program Indonesia Pintar menjadi salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memberikan perhatian kepada pendidikan dan generasi penerus bangsa.

Dana PIP dapat dipakai untuk berbagai keperluan pendidikan, seperti membeli perlengkapan sekolah, membayar iuran, atau mendukung aktivitas belajar lainnya. Dimulai dari pelajar SD sebesar Rp225 ribu bagi pelajar kelas VI. Kemudian, sebesar Rp1,8 juta jumlah PIP bagi pelajar SMA kelas X dan XI.

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (20/2/2025), Okezone telah merangkum kapan saldo PIP 2025 masuk, sebagai berikut.

Jadwal Pencairan Saldo PIP 2025

Termin 1 (Februari-April 2025)

Dana akan disalurkan kepada siswa yang sudah terdaftar sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Termin 2 (Mei-September 2025)

Pencairan dilakukan kepada siswa yang telah diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan memperoleh Surat Keputusan (SK) nominasi.

Termin 3 (Oktober-Desember 2025)

Dana diberikan kepada siswa dari termin 1 dan 2 yang belum menerima bantuan pada jadwal sebelumnya.

Cara Cek Penerima Saldo PIP 2025

Langkah pertama adalah dengan mengunjungi laman resmi PIP di https://pip.kemdikbud.go.id/home_v1/cek_nisn.

Setelah itu, masukkan Data Pribadi.

Ketik Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada kolom yang tersedia.

Masukkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) sesuai data resmi.

Lengkapi kode keamanan (captcha) untuk memverifikasi akses.