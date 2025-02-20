Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kapan Saldo PIP 2025 Masuk Rekening?

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |15:16 WIB
Kapan Saldo PIP 2025 Masuk Rekening?
Kapan saldo PIP 2025 masuk rekening? (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Kapan saldo PIP 2025 masuk rekening? Program Indonesia Pintar menjadi salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memberikan perhatian kepada pendidikan dan generasi penerus bangsa.

Dana PIP dapat dipakai untuk berbagai keperluan pendidikan, seperti membeli perlengkapan sekolah, membayar iuran, atau mendukung aktivitas belajar lainnya. Dimulai dari pelajar SD sebesar Rp225 ribu bagi pelajar kelas VI. Kemudian, sebesar Rp1,8 juta jumlah PIP bagi pelajar SMA kelas X dan XI.

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (20/2/2025), Okezone telah merangkum kapan saldo PIP 2025 masuk, sebagai berikut.

Jadwal Pencairan Saldo PIP 2025

Termin 1 (Februari-April 2025)

Dana akan disalurkan kepada siswa yang sudah terdaftar sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Termin 2 (Mei-September 2025)

Pencairan dilakukan kepada siswa yang telah diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan memperoleh Surat Keputusan (SK) nominasi.

Termin 3 (Oktober-Desember 2025)

Dana diberikan kepada siswa dari termin 1 dan 2 yang belum menerima bantuan pada jadwal sebelumnya.

Cara Cek Penerima Saldo PIP 2025

Langkah pertama adalah dengan mengunjungi laman resmi PIP di https://pip.kemdikbud.go.id/home_v1/cek_nisn.

Setelah itu, masukkan Data Pribadi.

Ketik Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada kolom yang tersedia.

Masukkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) sesuai data resmi.

Lengkapi kode keamanan (captcha) untuk memverifikasi akses.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/624/3185526//pip-17k2_large.jpg
Info Terbaru Cek PIP Siswa SD yang Belum Cair di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/624/3181316//pip-qoji_large.jpg
Ini Cara Cek Bansos PIP November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/624/3181304//sekolah-zVmj_large.jpg
Apakah TKA 2025 Menentukan Kelulusan? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/624/3180032//rupiah-3nJI_large.jpg
Ini Kriteria Siswa Penerima Bantuan PIP PAUD/TK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/624/3178716//pip-uqiR_large.jpg
Ini Cara Cek Bansos PIP Termin 3 2025, Sudah Masuk Rekening atau Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/624/3178180//pip-ZhgE_large.jpg
Penyebab dan Solusi jika Muncul Keterangan Data Tidak Ditemukan saat Cek Bantuan PIP 2025 untuk SD, SMP dan SMA
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement