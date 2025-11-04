JAKARTA – Ini cara cek bansos PIP November 2025. Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar (PIP) November merupakan pencairan termin 3 tahun 2025.
Sebagai informasi, Program Indonesia Pintar merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, serta kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.
PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah agar tetap mendapatkan layanan pendidikan hingga tamat jenjang menengah, baik melalui jalur formal (SD hingga SMA) maupun jalur nonformal seperti paket A hingga paket C, serta pendidikan khusus.
1. Lewat Situs Resmi PIP
2. Lewat Aplikasi PIP
Peserta didik pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Peserta didik yang berstatus yatim piatu, yatim, atau piatu dari sekolah atau panti asuhan.
Peserta didik yang terdampak bencana alam.
Peserta didik yang tidak bersekolah (drop out) dan diharapkan kembali bersekolah.
Peserta didik dengan kelainan fisik, korban musibah, atau berasal dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Peserta didik yang berada di daerah konflik, dari keluarga terpidana, atau berada di Lembaga Pemasyarakatan.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)