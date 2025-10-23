Ini Cara Cek Bansos PIP Termin 3 2025, Sudah Masuk Rekening atau Belum?

JAKARTA – Begini cara cek Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar (PIP) termin 3 tahun 2025 sudah masuk rekening atau belum.

Program Indonesia Pintar merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, serta kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.

PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah agar tetap mendapatkan layanan pendidikan hingga tamat jenjang menengah, baik melalui jalur formal (SD hingga SMA) maupun jalur nonformal seperti paket A hingga paket C, serta pendidikan khusus.

Setiap tahun, pencairan PIP dibagi menjadi tiga tahap (termin):

Termin 1 (Februari–April): untuk anak yang sudah terdata di DTKS atau pemegang KIP.

Termin 2 (Mei–September): pencairan untuk usulan sekolah atau dinas pendidikan.

Termin 3 (Oktober–Desember): pencairan lanjutan bagi yang belum menerima bantuan di tahap sebelumnya.

Cara Cek PIP 2025

1. Lewat Situs Resmi PIP

Buka laman pip.kemendikdasmen.go.id

Klik menu “Cari Penerima PIP”

Masukkan:

NISN (Nomor Induk Siswa Nasional)

NIK (Nomor Induk Kependudukan)

Jawab captcha (biasanya berupa soal penjumlahan)

Klik “Cek Penerima PIP”

Jika namamu muncul, selamat! Kamu tinggal melihat status pencairan apakah sudah cair atau masih menunggu SK pencairan.

2. Lewat Aplikasi PIP

Unduh Aplikasi PIP Kemendikdasmen di Play Store.

Login menggunakan NISN dan data diri (tanggal lahir, nama ibu, atau NIK).

Klik menu Saldo untuk melihat status pencairan dananya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)