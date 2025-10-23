Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ini Cara Cek Bansos PIP Termin 3 2025, Sudah Masuk Rekening atau Belum?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 23 Oktober 2025 |12:31 WIB
Ini Cara Cek Bansos PIP Termin 3 2025, Sudah Masuk Rekening atau Belum?
Ini Cara Cek Bansos PIP Termin 3 2025, Sudah Masuk Rekening atau Belum? (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Begini cara cek Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar (PIP) termin 3 tahun 2025 sudah masuk rekening atau belum.

Program Indonesia Pintar merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, serta kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.

PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah agar tetap mendapatkan layanan pendidikan hingga tamat jenjang menengah, baik melalui jalur formal (SD hingga SMA) maupun jalur nonformal seperti paket A hingga paket C, serta pendidikan khusus.

Setiap tahun, pencairan PIP dibagi menjadi tiga tahap (termin):

  • Termin 1 (Februari–April): untuk anak yang sudah terdata di DTKS atau pemegang KIP.
  • Termin 2 (Mei–September): pencairan untuk usulan sekolah atau dinas pendidikan.
  • Termin 3 (Oktober–Desember): pencairan lanjutan bagi yang belum menerima bantuan di tahap sebelumnya.

Cara Cek PIP 2025

1. Lewat Situs Resmi PIP

  • Buka laman pip.kemendikdasmen.go.id
  • Klik menu “Cari Penerima PIP”
  • Masukkan:
  • NISN (Nomor Induk Siswa Nasional)
  • NIK (Nomor Induk Kependudukan)
  • Jawab captcha (biasanya berupa soal penjumlahan)
  • Klik “Cek Penerima PIP”
  • Jika namamu muncul, selamat! Kamu tinggal melihat status pencairan apakah sudah cair atau masih menunggu SK pencairan.

2. Lewat Aplikasi PIP

  • Unduh Aplikasi PIP Kemendikdasmen di Play Store.
  • Login menggunakan NISN dan data diri (tanggal lahir, nama ibu, atau NIK).
  • Klik menu Saldo untuk melihat status pencairan dananya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/624/3181316/pip-qoji_large.jpg
Ini Cara Cek Bansos PIP November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/624/3180032/rupiah-3nJI_large.jpg
Ini Kriteria Siswa Penerima Bantuan PIP PAUD/TK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/624/3178180/pip-ZhgE_large.jpg
Penyebab dan Solusi jika Muncul Keterangan Data Tidak Ditemukan saat Cek Bantuan PIP 2025 untuk SD, SMP dan SMA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/624/3176999/pip-e6N0_large.jpg
Link Resmi dan Cek Status Penerima Bansos PIP Anak Sekolah Tahap Terakhir Cair Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/624/3173290/sekolah-pv1s_large.jpg
Cara Memperbaiki dan Mengatasi Rekening PIP yang Tidak Aktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/624/3169354/sekolah-Hjbo_large.jpg
Bantuan Dana PIP Berapa Kali Cair dalam Setahun? Simak Ketentuannya
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement