JAKARTA – Penyebab dan solusi jika muncul keterangan data tidak ditemukan saat cek bantuan PIP 2025 untuk SD, SMP, dan SMA.
Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan inisiatif pemerintah untuk memberikan bantuan pendidikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu.
Namun, tidak jarang terjadi keterlambatan atau kendala “data tidak ditemukan” saat melakukan pengecekan bantuan PIP. Hal ini kerap menjadi pertanyaan di kalangan siswa dan keluarga penerima manfaat.
Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dimasukkan tidak sesuai dengan data di sekolah atau belum diperbarui dengan benar.
Proses pembaruan data di sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum selesai atau masih berjalan.
Terlalu banyak pengguna mengakses sistem secara bersamaan sehingga menyebabkan server tidak merespons dengan baik.
Data siswa belum memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan PIP.
Periksa kembali apakah NISN dan NIK yang Anda masukkan sudah benar dan sesuai dengan dokumen resmi.