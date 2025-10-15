Link Resmi dan Cek Status Penerima Bansos PIP Anak Sekolah Tahap Terakhir Cair Oktober 2025

JAKARTA – Link resmi dan cek status penerima bansos PIP anak sekolah tahap terakhir cair oktober 2025. Program Indonesia Pintar (PIP) kembali menjadi sorotan pada Oktober 2025.

Bantuan pendidikan dari pemerintah ini hadir untuk memastikan anak-anak Indonesia, khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu, tetap bisa melanjutkan sekolah tanpa terbebani biaya.

Lewat pencairan dana PIP, siswa bisa menggunakan bantuan tersebut untuk kebutuhan belajar seperti membeli buku, seragam, hingga perlengkapan sekolah lainnya.

Cara Cek Status Penerima PIP 2025

Pengecekan penerima PIP bisa dilakukan secara online dengan mudah, baik melalui HP maupun komputer.

Lewat pip.kemdikbud.go.id

Masukkan NISN dan NIK siswa pada kolom pencarian

Hasil akan menunjukkan apakah siswa terdaftar sebagai penerima PIP 2025 atau belum.

Apa Itu Program PIP?

Program Indonesia Pintar atau PIP adalah bantuan tunai yang diberikan pemerintah bagi siswa mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK sederajat. Penyaluran dilakukan melalui bank-bank resmi, yakni BRI, BNI, dan Mandiri, sesuai jenjang pendidikan penerima.

Besaran bantuan PIP 2025 dibedakan berdasarkan tingkat pendidikan, yaitu: