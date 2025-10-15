Pengecekan penerima PIP bisa dilakukan secara online dengan mudah, baik melalui HP maupun komputer.
Lewat pip.kemdikbud.go.id
Masukkan NISN dan NIK siswa pada kolom pencarian
Hasil akan menunjukkan apakah siswa terdaftar sebagai penerima PIP 2025 atau belum.
Apa Itu Program PIP?
Program Indonesia Pintar atau PIP adalah bantuan tunai yang diberikan pemerintah bagi siswa mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK sederajat. Penyaluran dilakukan melalui bank-bank resmi, yakni BRI, BNI, dan Mandiri, sesuai jenjang pendidikan penerima.
Besaran bantuan PIP 2025 dibedakan berdasarkan tingkat pendidikan, yaitu:
SD/MI: Rp450.000 per tahun (Rp225.000 untuk siswa baru atau kelas akhir)
SMP/MTs: Rp750.000 per tahun (Rp375.000 untuk siswa baru atau kelas akhir)
SMA/SMK/MA: Rp1.800.000 per tahun (Rp900.000 untuk siswa baru atau kelas akhir