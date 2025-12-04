JAKARTA – Cek apakah bansos Program Indonesia Pintar (PIP) Desember 2025 sudah masuk rekening. Sebagai informasi, pencairan PIP termin ketiga berlangsung mulai Oktober hingga Desember 2025.
Program Indonesia Pintar adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah bagi peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin. Tujuannya untuk memastikan anak-anak tetap bisa bersekolah hingga jenjang menengah, baik melalui jalur pendidikan formal (SD–SMA/SMK) maupun nonformal seperti Paket A, B, dan C, serta pendidikan khusus.
Jika kamu ingin mengecek apakah dana PIP Desember 2025 sudah cair, berikut langkah-langkah lengkapnya:
1. Lewat Situs Resmi PIP
Kamu bisa cek secara online melalui laman resmi Kemendikbud:
2. Lewat Aplikasi PIP
Selain lewat website, kamu juga bisa mengecek lewat aplikasi resmi.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)