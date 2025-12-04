Cek Apakah Bansos PIP Desember 2025 Sudah Masuk Rekening?

JAKARTA – Cek apakah bansos Program Indonesia Pintar (PIP) Desember 2025 sudah masuk rekening. Sebagai informasi, pencairan PIP termin ketiga berlangsung mulai Oktober hingga Desember 2025.

Program Indonesia Pintar adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah bagi peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin. Tujuannya untuk memastikan anak-anak tetap bisa bersekolah hingga jenjang menengah, baik melalui jalur pendidikan formal (SD–SMA/SMK) maupun nonformal seperti Paket A, B, dan C, serta pendidikan khusus.

Jika kamu ingin mengecek apakah dana PIP Desember 2025 sudah cair, berikut langkah-langkah lengkapnya:

Cara Cek Pencairan PIP 2025

1. Lewat Situs Resmi PIP

Kamu bisa cek secara online melalui laman resmi Kemendikbud:

Buka situs pip.kemendikdasmen.go.id

Pilih menu “Cari Penerima PIP”

Masukkan data berikut:

NISN (Nomor Induk Siswa Nasional)

NIK (Nomor Induk Kependudukan)

Jawab captcha (biasanya berupa hitungan sederhana)

Klik “Cek Penerima PIP”

Jika nama kamu muncul, lanjutkan dengan melihat status pencairan apakah sudah cair atau masih menunggu SK penyaluran.

2. Lewat Aplikasi PIP

Selain lewat website, kamu juga bisa mengecek lewat aplikasi resmi.

Unduh Aplikasi PIP Kemendikdasmen di Play Store

Login menggunakan NISN dan data diri (tanggal lahir, nama ibu kandung, atau NIK)

Masuk ke menu Saldo untuk melihat status pencairan dana

(Kurniasih Miftakhul Jannah)