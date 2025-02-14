Link Resmi dan Cek Nama Siswa Terdaftar Jadi Penerima Saldo Dana Bansos PIP 2025

JAKARTA - Link resmi dan cek nama siswa terdaftar jadi penerima saldo dana bansos PIP 2025. Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu bentuk bantuan sosial dari pemerintah Indonesia yang ditujukan untuk mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Program ini bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan dengan memberikan dana bantuan kepada siswa yang terdaftar sebagai penerima. Dana tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan pendidikan, seperti biaya sekolah dan perlengkapan belajar.

Pada 2025, PIP kembali disalurkan, sehingga banyak orang yang ingin memastikan apakah mereka atau anak-anak mereka termasuk dalam daftar penerima manfaat.

Pencairan Dana PIP 2025 hanya berlaku bagi siswa yang telah terdaftar sebagai penerima bantuan. Untuk memastikan status penerima, peserta dapat mengecek nama mereka secara online melalui situs resmi pip.kemdikbud.go.id.

Bantuan PIP ini diberikan dalam bentuk uang tunai kepada siswa jenjang SMA, SMK, SMALB, dan Paket C, dengan nominal mencapai Rp1,8 juta per siswa, tergantung pada tingkat pendidikan masing-masing. Siswa yang terdaftar di situs resmi pip.kemdikbud.go.id berhak menerima bantuan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut Link Resmi dan Cara Cek Nama Siswa Terdaftar Jadi Penerima Saldo Dana Bansos PIP 2025.

Cara Cek Nama Siswa Terdaftar Bansos PIP 2025

Salah satu cara paling mudah untuk mengetahui apakah Anda atau anak Anda terdaftar sebagai penerima Dana PIP 2025 adalah dengan mengecek langsung melalui situs resmi PIP Kemendikbud. Di website ini, Anda bisa mencari informasi penerima bantuan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).

Langkah-langkah cek penerima PIP 2025:

Buka situs resmi PIP di https://pip.kemdikbud.go.id.

Pilih menu "Cek Penerima PIP" atau klik tautan yang mengarah ke halaman pengecekan.

Masukkan NIK atau NISN pada kolom yang tersedia.

Isi kode verifikasi yang muncul di layar untuk memastikan data yang dimasukkan benar.