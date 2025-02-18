Apakah PIP 2025 Ada Kartu ATM?

JAKARTA - Apakah PIP 2025 ada kartu ATM-nya? Program Indonesia Pintar (PIP) 2025 menarik perhatian publik khususnya berkaitan dengan metode penyaluran bantuannya.

Banyak pihak yang mempertanyakan, apakah PIP 2025 menyediakan kartu ATM khusus untuk keperluan pencairan dana?

PIP 2025 merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan mereka. Namun, perlu dicatat bahwa tidak tersedia kartu ATM khusus yang diterbitkan untuk program PIP ini.

Berikut besaran bantuan dan cara cek PIP 2025 yang telah dirangkum Okezone.

1. Besaran Bantuan PIP 2025

a. SD ( Sekolah Dasar)

- Untuk SD, SDLB, dan Paket A: Rp 450.000 per tahun.

- Siswa baru atau kelas akhir: Rp 225.000, karena hanya mengikuti satu semester.

b. SMP (Sekolah Menengah Pertama)

- Untuk SMP, SMPLB, dan Paket B: Rp 750.000 per tahun.

- Siswa baru atau kelas akhir: Rp 375.000, karena hanya mengikuti satu semester.