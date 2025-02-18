Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Apakah PIP 2025 Ada Kartu ATM?

Rayhan Ramdhani , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |18:38 WIB
Apakah PIP 2025 Ada Kartu ATM?
Apakah PIP 2025 Ada Kartu ATM? (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Apakah PIP 2025 ada kartu ATM-nya? Program Indonesia Pintar (PIP) 2025 menarik perhatian publik khususnya berkaitan dengan metode penyaluran bantuannya.
Banyak pihak yang mempertanyakan, apakah PIP 2025 menyediakan kartu ATM khusus untuk keperluan pencairan dana?
PIP 2025 merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan mereka. Namun, perlu dicatat bahwa tidak tersedia kartu ATM khusus yang diterbitkan untuk program PIP ini.
Berikut besaran bantuan dan cara cek PIP 2025 yang telah dirangkum Okezone.

1. Besaran Bantuan PIP 2025

a. SD ( Sekolah Dasar)
- Untuk SD, SDLB, dan Paket A: Rp 450.000 per tahun.
- Siswa baru atau kelas akhir: Rp 225.000, karena hanya mengikuti satu semester.

b. SMP (Sekolah Menengah Pertama)
- Untuk SMP, SMPLB, dan Paket B: Rp 750.000 per tahun. 
- Siswa baru atau kelas akhir: Rp 375.000, karena hanya mengikuti satu semester.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/624/3185526/pip-17k2_large.jpg
Info Terbaru Cek PIP Siswa SD yang Belum Cair di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/624/3181316/pip-qoji_large.jpg
Ini Cara Cek Bansos PIP November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/624/3180032/rupiah-3nJI_large.jpg
Ini Kriteria Siswa Penerima Bantuan PIP PAUD/TK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/624/3178716/pip-uqiR_large.jpg
Ini Cara Cek Bansos PIP Termin 3 2025, Sudah Masuk Rekening atau Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/624/3178180/pip-ZhgE_large.jpg
Penyebab dan Solusi jika Muncul Keterangan Data Tidak Ditemukan saat Cek Bantuan PIP 2025 untuk SD, SMP dan SMA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/624/3176999/pip-e6N0_large.jpg
Link Resmi dan Cek Status Penerima Bansos PIP Anak Sekolah Tahap Terakhir Cair Oktober 2025
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement