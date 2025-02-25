Begini Cara Mengetahui Apakah Kita Mendapat Bantuan PIP?

JAKARTA - Begini cara mengetahui apakah kita mendapat bantuan PIP? Dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program pemerintah yang menyasar kepada para siswa SD, SMP, SMA yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dan sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Untuk mendapatkan bantuan PIP haruslah memenuhi syarat yang sudah ditentukan supaya bantuan yang disalurkan dapat diterima dengan tepat sasaran.

Apabila sudah memenuhi syarat, maka penerima manfaat bisa mengetahui apakah mendapatkan bantuan PIP atau tidak

1. Cara Cek Penerima PIP 2025

Sebelum membuka laman PIP, para penerima bisa terlebih dahulu menyiapkan beberapa data seperti Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

- Buka pip.kemdikbud.go.id.

- Masukkan data di menu “Cari Penerima PIP”

- Masukkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)

- Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Klik “Cek Penerima PIP” untuk melihat informasi pencairan dana.

2. Jadwal Pencairan PIP 2025

Adapun untuk jadwal pencairan PIP akan dilakukan secara tiga termin yang akan dimulai pada bulan Februari dan masing-masing termin mempunyai kategori yang berbeda-beda, berikut rinciannya: